أبل تراهن على "iPhone Duo" لإشعال سوق الهواتف القابلة للطي

من مراقبة سوق الهواتف القابلة للطي، تدخل أخيرًا هذا القطاع مع إطلاق هاتفها المرتقب " Duo"، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة في سوق لا يزال محدود الانتشار رغم التطورات المتسارعة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.

واتبعت أبل في دخولها إلى هذه الفئة نهجًا مشابهًا لاستراتيجيتها في منتجات وتقنيات سابقة، إذ فضّلت الانتظار حتى تتطور التقنية وتتضح أبرز تحدياتها، بدلًا من أن تكون الشركة صاحبة السبق في طرحها.

وخلال السنوات الماضية، شهدت الهواتف القابلة للطي تحسينات متواصلة شملت تصميم المفصلات، وتقليل آثار الطي على الشاشات، وتطوير البرمجيات بما يتناسب مع طبيعة الأجهزة الجديدة. إلا أن ارتفاع الأسعار، ومحدودية الاستخدامات مقارنة بالهواتف التقليدية، حالا دون تحولها إلى منتج جماهيري.

وتراهن أبل مع "iPhone Duo" على معالجة هذه التحديات من خلال التكامل بين العتاد ونظام التشغيل، إلى جانب تبسيط تجربة الاستخدام والاستفادة من منظومتها البرمجية وقوة علامتها التجارية. ولا تقتصر أهمية الخطوة على طرح هاتف جديد، بل قد تمتد إلى تعزيز حضور الهواتف القابلة للطي في السوق وزيادة اهتمام المستهلكين بها.

ومن شأن دخول أبل إلى هذا القطاع أن يدفع شركات تطوير التطبيقات إلى تقديم تجارب أكثر ملاءمة للشاشات القابلة للطي، فضلًا عن زيادة الطلب على المكونات ورفع مستويات الإنتاج، وهو ما قد يسهم مستقبلًا في خفض تكلفة تصنيع هذه الأجهزة.

ومع ذلك، لا تضمن قوة العلامة التجارية نجاح الفئة الجديدة تلقائيًا. فقد واجهت أبل تجربة مختلفة مع نظارة "Vision Pro"، التي لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الانتشار الجماهيري الذي رافق بعض منتجات الشركة الأخرى.

في المقابل، تمثل "Apple Watch" نموذجًا أكثر نجاحًا لاستراتيجية أبل في دخول الأسواق المتأخرة؛ إذ دخلت الشركة سوق الساعات الذكية بعد ظهور منافسين عدة، لكنها تمكنت من تعزيز حضور الفئة وتحويلها إلى جزء أساسي من سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

ويأتي إطلاق "iPhone Duo" وسط منافسة متزايدة من شركات رائدة في الهواتف القابلة للطي، أبرزها وموتورولا، اللتان سارعتا إلى التعليق على دخول أبل القطاع، في رسائل تسويقية تذكّر بأن هذه الشركات كانت حاضرة في السوق قبل وصول آيفون القابل للطي.

وبينما تراهن أبل على قدرتها على تقديم تجربة أكثر تكاملًا، يبقى التحدي الأكبر أمام "iPhone Duo" هو إثبات أن الهاتف القابل للطي ليس مجرد تقنية متطورة، بل منتج قادر على تلبية حاجة حقيقية لدى المستخدمين وجذب شريحة واسعة من المستهلكين.

ويبقى السؤال الأبرز: هل ينجح دخول أبل في تحويل الهواتف القابلة للطي من فئة متخصصة إلى منتج جماهيري، أم أن "iPhone Duo" سيظل إضافة جديدة إلى سوق لم يحسم المستهلكون بعد مدى حاجتهم إليها؟