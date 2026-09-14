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تكنولوجيا وعلوم

لماذا يفشل الذكاء الاصطناعي أمام اختبار "لست روبوتاً"؟

Lebanon 24
14-09-2026 | 00:56
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لماذا يفشل الذكاء الاصطناعي أمام اختبار لست روبوتاً؟
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رغم القفزة الهائلة التي حققتها نماذج الذكاء الاصطناعي في البرمجة والتحليل والبحث وتنفيذ المهام المعقدة، لا تزال بعض الأنظمة تواجه مشكلة طريفة ومثيرة للاهتمام: اجتياز اختبارات CAPTCHA المصممة للتأكد من أن المستخدم إنسان وليس برنامجًا آليًا.
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وأشار  موقع "Gizmodo" إلى أن بعض النماذج المتقدمة تستطيع التعامل مع مهام تبدو أكثر تعقيدًا بكثير من اختيار الصور التي تحتوي على حافلات أو إشارات مرور، لكنها قد تتعثر عندما يُطلب منها إثبات أنها ليست روبوتاً.
 
اختبارات CAPTCHA الحديثة لا تعتمد دائمًا على سؤال مباشر يمكن للنموذج الإجابة عنه. بعضها يراقب طريقة تفاعل المستخدم مع الصفحة، مثل حركة المؤشر، وسرعة النقر، وتسلسل التصرفات، إضافة إلى تحليل الصور أو تنفيذ خطوات متعددة.

وهنا تكمن المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على تحليل صورة بدرجة عالية من الدقة، لكنه عندما يتعامل مع اختبار مصمم لاكتشاف السلوك الآلي، قد يواجه طبقة أخرى من التحدي.

فالاختبار لا يسأل فقط: «هل تعرف الصورة الصحيحة؟»، وإنما يحاول أحيانًا معرفة ما إذا كان الطرف الموجود خلف الشاشة يتصرف مثل إنسان حقيقي.
 
الفشل في CAPTCHA لا يعني أن النموذج لا يستطيع فهم الصورة أو التعرف على الأشياء الموجودة فيها. المشكلة أن CAPTCHA صُمم أصلًا ليكون اختبارًا للسلوك والتفاعل، وليس اختبارًا تقليديًا للمعرفة أو الذكاء.

كما أن مطوري أنظمة CAPTCHA يعرفون أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتطور باستمرار، ولذلك تتغير الاختبارات بصورة متواصلة لمحاولة البقاء خطوة أمام الروبوتات.

وفي المقابل، تتطور النماذج القادرة على استخدام المتصفح والتعامل مع المواقع الإلكترونية، ما يجعل المنافسة بين الطرفين أشبه بسباق مستمر. (إرم نيوز) 
 
 
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