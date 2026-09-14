أوبو تكشف موعد إطلاق وتصاميم سلسلة Find X

أكدت شركة موعد إطلاق سلسلة Find X10 في ، كاشفةً عن تصاميم الهواتف وألوانها وخيارات الذاكرة والتخزين.

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ومن المقرر أن تطرح الشركة هواتف Find X10 وFind X10 Pro Max وFind X10 E في السوق يوم 22 أيلول، أي قبل من الموعد المحدد لكشف شركة vivo عن سلسلة X500.

وكشفت أوبو عبر متجرها الإلكتروني الرسمي في الصين عن تفاصيل تصميم هاتفي Find X10 Pro Max وFind X10.

ويأتي Find X10 Pro Max بوحدة كاميرات خلفية مربعة تضم ثلاثة مستشعرات بدقة 200 ميغابكسل لكل منها، بينما وُضع الفلاش LED ومستشعرات أخرى داخل وحدة عمودية على شكل كبسولة إلى جانبها.

ويتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأبيض القمري، والتيتانيوم الفاتح، والبرتقالي الدافئ، مع خيارات تبدأ من 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت للتخزين، وتصل إلى 16 جيجابايت و1 تيرابايت. كما أكدت أوبو أن الشاشة تتميز بحواف فائقة النحافة يبلغ سمكها 1.15 ملليمتر.

أما Find X10، فيحمل وحدة كاميرات خلفية مستطيلة كبيرة مقسمة إلى جزأين، أحدهما مربع ويضم ثلاثة مستشعرات، والآخر كبسولي الشكل يحتوي على فلاش LED.

وسيتوافر الهاتف بثلاثة ألوان هي البرتقالي الشفاف، والأزرق الجليدي، والتيتانيوم الفاتح، مع خيارات الذاكرة والتخزين نفسها المتاحة لإصدار Pro Max.