تقنية جديدة.. خاتم ذكي يراقب مؤشرات الجسم

طوّر فريق بحثي في خاتمًا ذكيًا لمراقبة المؤشرات الكيميائية الحيوية يوميًا، من خلال تحليل عدة مكونات موجودة في العرق بشكل مستمر وفي الوقت نفسه.

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وبخلاف الخواتم الذكية التقليدية التي تركز على القياسات الفيزيولوجية، تتيح التقنية التي طورها مهندسون في جامعة في سان رصد الجلوكوز والكيتونات وفيتامين C وحمض اليوريك واللاكتات والكحول، ما يوفر صورة مستمرة عن الحالة الصحية، وفق مجلة " ".

ويعمل الخاتم من دون تدخل من المستخدم، إذ يمتص العرق عبر الجلد بواسطة هيدروجيل أسموزي، قبل أن تحلل شبكة من المستشعرات الكهروكيميائية مكوناته وتنقل النتائج إلى تطبيق على .

وتساعد هذه القياسات على تحديد عوامل معايرة خاصة بكل شخص ومتابعة تطور المؤشرات الحيوية، بما قد يدعم اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصحة والتغذية ونمط الحياة.

كما يمكن أن تسهم مراقبة الجلوكوز والكيتونات بشكل مستمر في تحسين جرعات الإنسولين لدى مرضى .