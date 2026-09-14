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فقاعة الترشيح.. نتائج شاشتك تختلف عن غيرك

Lebanon 24
14-09-2026 | 16:00
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فقاعة الترشيح.. نتائج شاشتك تختلف عن غيرك
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يظن الكثيرون أن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تُظهر النتائج نفسها لجميع المستخدمين عند إدخال كلمات البحث ذاتها، إلا أن الواقع التقني يؤكد أن كل مستخدم يشاهد نسخة مخصصة كلياً تتناسب مع هويته وسلوكه الرقمي، وهو ما يُعرف بظاهرة "فقاعة الترشيح".

وترجع هذه الفروق إلى الخوارزميات الذكية التي تعتمد على تحليل الموقع الجغرافي، وسجل البحث السابق، ونوع الجهاز المستخدم، بالإضافة إلى اهتمامات الفرد ونشاطه على الشبكة.
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وفي حين تهدف هذه التقنيات إلى تقديم تجربة مخصصة وتحسين جودة النتائج بما يلائم احتياجات المستخدم، إلا أنها تثير انتقادات حول تقييد وصول الأفراد إلى معلومات متنوعة، وحصرهم داخل نطاق محدد من الآراء والأفكار التي تعزز قناعاتهم المسبقة فقط.
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