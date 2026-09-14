تحديث جِذري.. "أبل" تمنح كاميرا الآيفون ميزات تصوير احترافية

تعتزم شركة "أبل" إدخال تحديثات جذرية على تطبيق الكاميرا الافتراضي في هواتف "آيفون"، عبر تزويده بميزات وأدوات تصوير احترافية تُتيح للمستخدمين والمبدعين تحكماً كاملاً وأكثر دقة في إعدادات اللقطات ومقاطع الفيديو.



وتشمل التحديثات المرتقبة توفير أدوات تحكم يدوية متقدمة في سرعة الغالق (Shutter Speed)، ومستويات الحساسية للضوء (ISO)، وموازنة اللون الأبيض، فضلاً عن تحسين خيارات التركيز البؤري والدعم المباشر لتنسيقات التصوير عالية الجودة.

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وتستهدف هذه الخطوة تلبية تطلعات المصورين وصناع المحتوى الذين كانوا يلجأون لتطبيقات خارجية مدفوعة للحصول على هذه الخصائص، مما يعزز من قدرات هواتف "آيفون" كأدوات تصوير سينمائي وفوتوغرافي متكاملة دون الحاجة لبرامج إضافية.



