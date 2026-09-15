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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من غوغل يتحدى آبل وسامسونغ

Lebanon 24
15-09-2026 | 02:00
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هاتف جديد من غوغل يتحدى آبل وسامسونغ
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بدأت غوغل بطرح أفضل هواتف "Pixel" لتنافس من خلاله هواتف آبل وسامسونغ من الفئة العليا.
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وحصل هاتف Pixel 11 Pro XL على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.7/76.5/8.5) ملم، وزنه 226 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وأتت شاشته LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 482 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3600 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17"، ومعالج Google Tensor G6 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات IMG CXTP-48-1536، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كما أن كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 42 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ودعمته غوغل أيضا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وجهّزته ببطارية Li-Ion بسعة 5115 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.
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