هاتف جديد من غوغل يتحدى آبل وسامسونغ

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بدأت بطرح أفضل هواتف "Pixel" لتنافس من خلاله هواتف آبل وسامسونغ من الفئة .وحصل هاتف Pixel 11 Pro XL على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.7/76.5/8.5) ملم، وزنه 226 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش، وجهّز بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.وأتت شاشته LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 482 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3600 nits.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17"، ومعالج Google Tensor G6 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات IMG CXTP-48-1536، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.كما أن كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 42 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 .ودعمته غوغل أيضا بتقنيات ، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وجهّزته ببطارية Li-Ion بسعة 5115 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.