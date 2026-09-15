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تكنولوجيا وعلوم

جوجل تفاجئ مستخدمي ويندوز.. "جيميناي" أصبح متاحاً كتطبيق مستقل

Lebanon 24
15-09-2026 | 04:00
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جوجل تفاجئ مستخدمي ويندوز.. جيميناي أصبح متاحاً كتطبيق مستقل
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أطلقت شركة جوجل تطبيقاً مستقلاً لمساعدها الذكي "Gemini" على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام "ويندوز" (Windows)، في خطوة تتيح للمستخدم الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من أي مكان داخل النظام، من دون الحاجة إلى فتح المتصفح أو مغادرة التطبيق الذي يعمل عليه.

وأصبح التطبيق متاحاً عالمياً للأجهزة التي تعمل بنظامي "ويندوز 10" و"ويندوز 11"، بعدما طرحت جوجل نسخة مخصصة من Gemini لنظام macOS في نيسان 2026، ليصبح المساعد الذكي متاحاً الآن كتطبيق مستقل على نظامي التشغيل.

استدعاء Gemini أثناء العمل

 
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يمكن لمستخدمي "ويندوز" تشغيل Gemini أثناء العمل من خلال الضغط على اختصار Alt + Space، لتظهر نافذة المساعد فوق التطبيق المفتوح.

وتسمح هذه النافذة للمستخدم بالاستعانة بـGemini في مهام سريعة، مثل التحقق من معلومة داخل مستند، أو اقتراح عناوين لعرض تقديمي، أو تلخيص محتوى، قبل إغلاق النافذة ومواصلة العمل من النقطة التي توقف عندها.

وتسعى جوجل من خلال هذه التجربة إلى تحويل Gemini من خدمة يحتاج المستخدم إلى فتحها عبر المتصفح، إلى مساعد دائم الحضور داخل بيئة العمل، على غرار تطبيقات ChatGPT وClaude وMicrosoft Copilot المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر.

وبالإضافة إلى نافذة الوصول السريع، يوفر التطبيق مساحة عمل متكاملة تضم مختلف الوظائف المتاحة في خدمة Gemini، بما في ذلك كتابة النصوص، وتلخيص المستندات وصفحات الإنترنت، وتوليد الأفكار، إلى جانب المساعدة في كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها.

كما يمكن للمستخدم الاستعانة بوكيل Gemini Spark لتنفيذ مهام متعددة الخطوات، إذ تصفه جوجل بأنه وكيل شخصي قادر على العمل على مدار الساعة وإدارة بعض المهام وسير العمل بصورة أكثر استقلالية.

تكامل مع خدمات جوجل

 

ويستطيع Gemini الاستفادة من الخدمات المرتبطة بحساب المستخدم، مثل Gmail وGoogle Drive. وتوضح جوجل أن المستخدم يمكنه، على سبيل المثال، طلب إعداد ملخص لمشروع معين بالاعتماد على المعلومات الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني والملفات المخزنة على Drive، بدلاً من نقل هذه البيانات يدوياً إلى المحادثة.

كما يتيح التطبيق إنشاء الصور مباشرة باستخدام نموذج Nano Banana، إلى جانب توليد مقاطع الفيديو عبر نموذج Gemini Omni، وفقاً لإعلان جوجل، لتجتمع أدوات الكتابة والبحث وإنشاء المحتوى المرئي ضمن مساحة عمل واحدة.

متطلبات تشغيل Gemini على ويندوز

 

يتطلب تطبيق Gemini الجديد جهازاً يعمل بنظام «ويندوز 10» أو إصدار أحدث، وذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 8 غيغابايت، ومساحة تخزين متاحة تبلغ 200 ميغابايت على الأقل، فضلاً عن اتصال مستقر بالإنترنت.

ويتعين على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل شخصي، أو حساب خاص بالعمل أو الدراسة إذا كان المشرف قد فعّل إمكانية استخدام Gemini. ويمكن تنزيل التطبيق من موقع Gemini المخصص لأجهزة الكمبيوتر.

أما نسخة "ماك" فتتطلب نظام macOS Sequoia 15 أو إصداراً أحدث، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين خالية لا تقل عن 200 ميغابايت.

وقالت جوجل إنها ستضيف المزيد من الوظائف الأصلية إلى نسخة «ويندوز» تدريجياً، ما يفتح المجال أمام وصول بعض المزايا الموجودة في إصدار "ماك" إلى النظام مستقبلاً.

اختلاف بين Gemini وGoogle App

 

ولا يمثل تطبيق Gemini التطبيق الوحيد الذي توفره جوجل لمستخدمي «ويندوز»، إذ تمتلك الشركة أيضاً تطبيقاً آخر يحمل اسم Google App، أطلقته عالمياً في نيسان 2026 لتوفير تجربة بحث سريعة ومتكاملة من سطح المكتب.

ويتيح Google App البحث عبر الإنترنت، وكذلك الوصول إلى الملفات المخزنة على الكمبيوتر والتطبيقات المثبتة وملفات Google Drive، إلى جانب استخدام Google Lens للبحث عن أي عنصر يظهر على الشاشة، والاستفادة من وضع AI Mode للحصول على إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي مدعومة بروابط ومصادر من الويب.

ورغم التشابه بين التطبيقين، فإن لكل منهما وظيفة مختلفة. إذ يعمل Google App بشكل أساسي كمحرك بحث شامل يساعد المستخدم على العثور على المعلومات أو الملفات أو التطبيقات، بينما يركز Gemini على فهم المعلومات وتحليلها وإنشاء محتوى جديد وتنفيذ مهام أكثر تعقيداً، مثل كتابة النصوص وتلخيص المستندات والمساعدة في البرمجة وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو.

ويختلف التطبيقان أيضاً في طريقة تعاملهما مع خدمات جوجل؛ إذ يستطيع Google App البحث عن الملفات والمجلدات الموجودة في Google Drive وفتحها، في حين يمكن لـGemini الاستفادة من محتوى هذه الملفات ورسائل Gmail لإعداد الملخصات وصياغة المستندات وتنفيذ مهام متعددة الخطوات.

كما يدعم Gemini وكيل Gemini Spark، الذي يمكن تكليفه بإدارة مهام وسير عمل أكثر تعقيداً، وهي ميزة غير متوفرة في تطبيق Google العام.

ويختلف نطاق توافر التطبيقين كذلك، إذ يتوفر Google App رسمياً على "ويندوز" فقط، بينما أصبح Gemini متاحاً كتطبيق مستقل على كل من "ويندوز" و"ماك".

ويستخدم التطبيقان الاختصار الافتراضي نفسه Alt + Space على "ويندوز"، وهو ما قد يتسبب في تعارض عند تثبيتهما معاً، إلا أن جوجل تتيح للمستخدم تغيير اختصار Google App من خلال الإعدادات.

وبصورة مبسطة، يركز Google App على العثور على المعلومات، بينما صُمم Gemini لفهم هذه المعلومات والعمل عليها وتحويلها إلى نتائج ومحتوى جديد.

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