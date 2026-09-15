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تكنولوجيا وعلوم

تحديثات طارئة لـ"Windows".. إصلاحات جديدة ومشاكل لم تُحل بعد

Lebanon 24
15-09-2026 | 16:52
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تحديثات طارئة لـWindows.. إصلاحات جديدة ومشاكل لم تُحل بعد
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أصدرت "microsoft" تحديثات طارئة خارج جدولها المعتاد لأنظمة "windows 10" و"windows 11"، بعد أن تسببت تحديثات أيلول الأمنية في سلسلة مشكلات، أبرزها أعطال مرتبطة بالصوت عبر أجهزة "USB".
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وبحسب موقع "PCWorld"، فإن تحديثات أيلول أصلحت عدداً ضخماً من الثغرات الأمنية في نسخ "Windows"، لكنها في المقابل خلّفت مشكلات تقنية لدى بعض المستخدمين، ما دفع الشركة إلى إصدار حزم إسعافية بعد أسبوع واحد فقط.

بالنسبة إلى "Windows 11"، أطلقت "Microsoft" التحديث الطارئ "KB5129195"، الذي يعالج جزءاً من مشاكل الصوت، إضافة إلى أعطال مرتبطة بخدمات سطح المكتب البعيد "Remote Desktop Services" وبعض المشكلات الخاصة بـ"Claude Cowork".

لكن هذا التحديث لا يحل كل شيء. فمشكلات بطاقات الرسوميات "AMD Radeon" لا تزال قائمة، كما أن الأعطال التي طالت "File Explorer" و"File History" بعد تحديثات الثلاثاء الأمني لم تُعالج بعد.

وتطرح "Microsoft" تحديث "KB5129195" تلقائياً لمستخدمي "Windows 11" كتحديث تراكمي إلزامي خارج الجدول المعتاد. ويتضمن إصلاحات من تحديثات سابقة، إضافة إلى معالجة ثغرة أمنية جديدة تتعلق برفع الصلاحيات. وقد تستغرق عملية التثبيت نحو 10 دقائق، بحسب الجهاز، مع الحاجة إلى إعادة التشغيل.

أما لمستخدمي "Windows 10" بنسختي 22H2 و21H2، فأصدرت الشركة التحديث الطارئ "KB5129236". ويعالج هذا التحديث مشكلة عدم استقرار خدمات سطح المكتب البعيد بعد تثبيت تحديث أيلول، والتي كانت قد تؤدي إلى فشل اتصالات "RDP" أو تعطل تسجيل الدخول أو توقف الخوادم عن الاستجابة أثناء إعدادات سطح المكتب البعيد.

كما أصلح التحديث مشكلة في "Hyper-V"، كانت تمنع بعض التطبيقات التي تستخدم آلات افتراضية مُدارة عبر "HCS" من مشاركة مجلدات المضيف مع أنظمة "Linux" الافتراضية عبر "Plan9"، إذ لم تكن هذه المجلدات تظهر أو لم يكن الوصول إليها ممكناً داخل البيئة الافتراضية.

وتشمل الإصلاحات أيضاً مشكلة في بعض أجهزة الصوت من فئة "USB Audio Class 1.0"، التي كانت تعمل بشكل طبيعي في وضع الصوت الثنائي، لكنها تفشل عند استخدام أوضاع متعددة القنوات مثل 8 قنوات أو الصوت ثلاثي الأبعاد.

مع ذلك، تشير الشركة إلى أن بعض أعراض الصوت الأخرى لم تُحل في هذا التحديث الطارئ، ما يعني أن المستخدمين المتأثرين قد يضطرون إلى انتظار حزم لاحقة.

وبذلك، تبدو تحديثات "Microsoft" الأخيرة أقرب إلى محاولة احتواء سريعة لأضرار تحديث أمني واسع، لا معالجة نهائية لكل الأعطال. فالرسالة للمستخدمين واضحة: تثبيت التحديث ضروري أمنياً، لكن بعض المشاكل، خصوصاً مع بطاقات "AMD" وبعض وظائف الملفات والصوت، ما زالت مفتوحة.
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