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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد يصل إلى هواتف "iPhone".. مزايا ذكية تتجاوز الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:56
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تحديث جديد يصل إلى هواتف iPhone.. مزايا ذكية تتجاوز الذكاء الاصطناعي
تحديث جديد يصل إلى هواتف iPhone.. مزايا ذكية تتجاوز الذكاء الاصطناعي photos 0
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أطلقت "Apple" تحديث "iOS 27" لهواتف "iphone" المدعومة، كتحديث مجاني يمكن تنزيله من تطبيق الإعدادات عبر "General" ثم "Software Update"، لكنه لا يبدو مجرد تحديث تقني عابر، بل حزمة واسعة من المزايا التي تمس الصور والرسائل والخرائط و"Safari" و"siri" و"Wallet" وحتى أداء الهواتف القديمة.

وبحسب موقع "MacRumors"، يقدّم التحديث ميزة جديدة لتوسيع خلفيات شاشة القفل باستخدام "Apple Intelligence"، بحيث يستطيع النظام إكمال أطراف الصورة تلقائياً إذا كانت مقصوصة أو لا تناسب أبعاد الشاشة، بدلاً من الاكتفاء بالقص القاسي أو ترك مساحات فارغة.

كما حصل "Safari" على ميزة تنظيم التبويبات المفتوحة تلقائياً حسب الموضوع. فإذا كان المستخدم يفتح تبويبات مرتبطة بالتسوق وأخرى بالسفر، يستطيع المتصفح جمع كل مجموعة ضمن تصنيف منفصل، ما يجعل التعامل مع التبويبات الكثيرة أكثر سهولة.

وفي تطبيقَي "Reminders" و"Calendar"، أصبح بالإمكان استخدام لغة طبيعية لإنشاء تذكيرات ومواعيد. فالنظام يستطيع فهم الوقت والتاريخ والمكان من جملة عادية، مثل طلب استلام شخص مساء أو إرسال صور في موعد محدد، ثم تحويلها تلقائياً إلى تذكير أو حدث.

وتشمل التغييرات أيضاً الرسائل بين مستخدمي "iPhone" و"android"، إذ بات يمكن الرد مباشرة على رسالة محددة من مستخدم "Android" داخل تطبيق "Messages"، وهي ميزة كانت محدودة سابقاً برسائل "iMessage" ذات الفقاعات الزرقاء.

أما "Wallet"، فحصل على تجربة محسنة للبطاقات، تشمل بطاقات العضوية والهدايا والولاء والمكافآت، مع إمكانية إضافة صورة خلفية وشعار وحقول مخصصة ورمز باركود، إلى جانب إجراءات سريعة مثل معرفة الرصيد أو الحصول على الاتجاهات.

ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في التحديث قدرة تطبيق "Shortcuts" على إنشاء اختصارات بناءً على وصف نصي عادي. يكفي أن يكتب المستخدم ما يريد من الاختصار، ليتولى "Apple Intelligence" اختيار الإجراءات المناسبة وبناء العملية تلقائياً.

وفي الكاميرا، أضافت "Apple" وضعاً جديداً باسم "Siri" يستخدم "Visual Intelligence" للتعرف إلى الأشياء داخل الإطار وتقديم معلومات عنها، مثل النباتات والحيوانات والطعام، وقد يصل الأمر إلى تقدير السعرات الحرارية أو التقاط إعلان فعالية وإضافة موعدها إلى التقويم.

كما تلقى تطبيق "Image Playground" تحديثاً كبيراً، إذ أصبح قادراً على إنتاج صور عالية الجودة بأنماط متعددة، بينها الصور الواقعية للمرة الأولى، مع وضع علامة مائية مخفية من نوع "SynthID" لتعريف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ولمن لم تعجبه شفافية واجهة "Liquid Glass" في "iOS 26"، يوفر "iOS 27" شريط تحكم جديداً لتعديل درجة الشفافية من الإعدادات، بحيث يمكن اختيار مظهر أكثر وضوحاً للنصوص أو ترك الخلفية ظاهرة بدرجة أكبر.

ويتيح التحديث أيضاً التبديل بسهولة بين "Siri" و"ChatGPT" داخل تطبيق "Siri" الجديد، عبر الضغط المطول على حقل الكتابة واختيار "Ask"، مع ملاحظة أن سياق المحادثة لا ينتقل عند التبديل بين المساعدين.

ومن المزايا العملية الجديدة، إمكانية تعديل معادل الصوت في سماعات "AirPods" المتوافقة، عبر التحكم بالترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية، وهي ميزة تتاح لطرازات تعمل بشريحة "H2" مثل "AirPods Pro 2" و"AirPods Pro 3" و"AirPods 4" و"AirPods Max 2".

وفي الصور، بات يمكن حفظ لقطة ثابتة من فيديو كصورة مستقلة من دون اللجوء إلى إيقاف الفيديو وأخذ لقطة شاشة، كما أضيفت مزايا لتقييم الصور بالنجوم وتنظيمها بالكلمات المفتاحية.

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كما عززت "Apple" أدوات الأمان والتنظيم، من خلال ميزة تستطيع تحديث كلمات المرور الضعيفة أو المخترقة تلقائياً عبر "Safari"، إضافة إلى خيارات رقابة أبوية أكثر تشدداً تتيح الموافقة على كل موقع جديد يفتحه الطفل في "Safari".
ولا يقتصر التحديث على المزايا الجديدة، إذ تقول "Apple" إنها عملت على تحسين الأداء حتى على هواتف تعود إلى "iPhone 11"، مع تشغيل أسرع للتطبيقات، وتحسن كبير في نقل الملفات عبر "AirDrop"، وتسريع ظهور الصور الجديدة داخل المكتبات الضخمة.

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