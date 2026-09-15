Samsung تستعجل هاتفها الثلاثي الطي.. وiPhone Duo يحرّك السوق

تدرس "Samsung" طرح هاتفها الجديد " Z TriFold 2" في وقت أبكر مما كان متوقعاً خلال عام 2027، في خطوة تعكس تسارع المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بعد دخول "Apple" هذا القطاع عبر " Duo".

وبحسب موقع "T3"، كانت التقارير السابقة تشير إلى أن "Samsung" تعمل على نسخة جديدة من هاتفها القابل للطي بثلاث لوحات، مع احتمال إطلاقها في 2027. لكن المعلومات الأحدث تفيد بأن الجهاز قد يظهر في وقت مبكر من ذلك العام، وليس في نهايته كما كان يُعتقد.

ويربط التقرير هذا التحرك بإطلاق "Apple" أول هاتف قابل للطي لها، بعد نحو 7 ظهور هذا النوع من الأجهزة في الأسواق. ومع دخول "Apple"، انتقل الاهتمام بالهواتف القابلة للطي من نطاق محدود نسبياً إلى دائرة أوسع وأكثر جذباً للمستهلكين والشركات.

وكانت "Samsung" قد قدمت أول "Galaxy Z TriFold" عام 2025، لكنه صدر بكميات محدودة وبسعر مرتفع جداً، ثم أُوقف إنتاجه سريعاً. ومع ذلك، نفدت الكمية المتاحة بسرعة بسبب محدودية الإنتاج، ما أبقى الفكرة حاضرة داخل خطط الشركة.

ووفق ما نقله "T3" عن المسرّب "Lanzuk" عبر "Naver"، فإن الهاتف الجديد سيكون أنحف وأخف وزناً وأكثر متانة، مع مفصل جديد، فيما يُتوقع أن يبقى السعر عند المستوى نفسه تقريباً، أي 2899 دولاراً عند الإطلاق في .

ورغم أن تثبيت السعر قد يبدو خبراً جيداً، إلا أن الهاتف سيبقى بين أغلى الهواتف في السوق، ما يضع "Samsung" أمام تحدٍّ واضح: إثبات أن الجهاز الثلاثي الطي يقدم قيمة فعلية، لا مجرد صيغة باهظة الثمن بين الهاتف والتابلت.

ولا تزال تفاصيل المواصفات غير معروفة، إذ لم تظهر معلومات حاسمة عن المعالج أو العتاد الداخلي. لكن التقرير يرجح ألا تكون الفروقات ضخمة مقارنة بالنسخة الأولى، باستثناء تحسينات التصميم والمتانة والوزن.

أما موعد الإعلان، فلا يزال مفتوحاً. فقد عرضت "Samsung" أول نسخة من "Z TriFold" خلال قمة "APEC" في ، قبل الإعلان الرسمي واستعراضه في متجر "Gangnam"، بين تشرين الأول وكانون الأول.

ومع استعداد الشركة للتركيز على سلسلة "Galaxy S27"، المتوقع إطلاقها في شباط 2027 مع فئة "Pro" جديدة، قد تختار "Samsung" "TriFold 2" في حدث منفصل، حتى لا يتحول إلى داخل مؤتمر مزدحم.

ويرجح التقرير أن يبدأ التركيز التسويقي على كوريا أولاً، ثم والولايات المتحدة، باعتبارها الأسواق الأكثر ملاءمة لهاتف بهذا السعر والتصميم غير التقليدي.

وفي كل الأحوال، يبدو أن دخول "Apple" إلى عالم الطي أعاد إشعال السباق. فإذا كانت "Samsung" سبقت الجميع في التجربة، فهي مطالبة الآن بإثبات أن الهاتف الثلاثي الطي ليس استعراضاً هندسياً فحسب، بل منتجاً قادراً على إقناع المستخدم بدفع سعر يقترب من 3 آلاف دولار.