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تكنولوجيا وعلوم

Siri AI يفرض شروطاً جديدة على المستخدمين

Lebanon 24
17-09-2026 | 02:00
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Siri AI يفرض شروطاً جديدة على المستخدمين
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 بدأت شركة أبل طرح نظام التشغيل iOS 27 لهواتف آيفون، حاملاً نسخة جديدة من مساعدها الذكي Siri AI، الذي يعد من أبرز مزايا التحديث، إلا أن الاستفادة منه لن تكون متاحة لجميع أجهزة آيفون التي يمكنها تثبيت النظام الجديد.

وتكشف متطلبات التشغيل التي حددتها أبل عن فارق واضح بين الأجهزة المتوافقة مع iOS 27، وتلك التي تستطيع تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ إن تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل لا يعني بالضرورة الحصول على النسخة المطورة من Siri.

وبحسب أبل، يتوفر Siri AI على أجهزة آيفون التي تدعم منصة Apple Intelligence، وتشمل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وجميع طرازات iPhone 16 وما بعدها، إضافة إلى iPhone Air.

في المقابل، لن تحصل أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus وجميع طرازات iPhone 14 وما قبلها على Siri AI، حتى مع قدرتها على تثبيت iOS 27 والاستفادة من المزايا العامة للنظام.

ما الأجهزة التي تدعم Siri AI؟

 
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تشمل قائمة الأجهزة الداعمة لـSiri AI كلاً من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وiPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max وiPhone 16e، إلى جانب iPhone 17 وiPhone 17e وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone Air.

وتشمل القائمة أيضاً الطرازات الأحدث، مثل iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo.

إلا أن أبل تضع متطلبات إضافية لبعض قدرات Siri AI الأكثر تقدماً، إذ تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الأقوى إلى أجهزة أحدث وذاكرة أكبر. ولذلك تقتصر بعض الخصائص، مثل الأصوات التعبيرية المتقدمة والإملاء الأكثر تطوراً، على أجهزة iPhone Duo وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

وفي المقابل، يدعم نظام iOS 27 أجهزة آيفون بدءاً من iPhone 11 والجيل الثاني من iPhone SE وما بعدهما، ما يتيح لشريحة واسعة من المستخدمين تثبيت النظام والاستفادة من تحديثاته العامة.

وتتضمن هذه التحديثات تحسينات في الأداء والتصميم، إلى جانب مزايا جديدة في تطبيقات مثل الرسائل والبريد وسفاري، فضلاً عن أدوات للأمان العائلي وتطويرات في الاتصال والبحث.

لكن مزايا Apple Intelligence، وفي مقدمتها Siri AI، تحتاج إلى معالجات وذاكرة أكثر قوة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز، وهو ما يجعلها متاحة فقط على الطرازات الأحدث.

Siri AI.. مساعد أكثر فهماً للسياق

 

يمثل Siri AI إعادة تطوير واسعة للمساعد الصوتي من أبل، إذ أصبح قادراً على إجراء محادثات أكثر طبيعية وفهم الأسئلة المفتوحة، مع إمكانية الاستفادة من السياق الشخصي للمستخدم الموجود في الرسائل والبريد الإلكتروني والصور والملاحظات.

كما يستطيع المساعد فهم العناصر الظاهرة على الشاشة وتنفيذ أوامر داخل التطبيقات، إلى جانب البحث عبر الإنترنت للحصول على معلومات حديثة.

وتتيح أبل أيضاً استخدام المساعد داخل تطبيق الكاميرا من خلال Siri Mode، الذي يسمح للمستخدم بتوجيه الهاتف نحو عنصر معين وطرح أسئلة حوله.

ويأتي Siri كذلك في تطبيق مستقل يجمع المحادثات السابقة، مع إمكانية مزامنتها عبر iCloud بين أجهزة أبل المختلفة.

تفعيل Siri AI يتطلب خطوات إضافية

 

لا يكفي تثبيت iOS 27 للوصول إلى Siri AI، إذ يتعين على المستخدم تفعيل الميزة يدوياً من إعدادات Siri عبر خيار Try Siri AI Beta.

وتشترط أبل أيضاً ضبط لغة الجهاز ولغة Siri على لغة مدعومة واحدة، إلى جانب توفير مساحة تخزين كافية، قد تصل إلى 14 جيجابايت في بعض الأجهزة و8 جيجابايت في أجهزة أخرى التي تدعم Apple Intelligence.

وتتوفر Siri AI حالياً بصورة تجريبية باللغة الإنجليزية، على أن تضيف أبل لغات أخرى تدريجياً، من بينها الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

قيود في أوروبا والصين

 

لا تتوفر Siri AI عند الإطلاق لمستخدمي آيفون وآيباد وApple Watch داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يمكن تشغيلها على أجهزة Mac وApple Vision Pro في أوروبا، بشرط ضبط الجهاز على اللغة الإنجليزية.

كما لا يمكن استخدام المساعد الجديد حالياً إذا كانت منطقة حساب Apple الخاصة بالمستخدم محددة على الصين القارية، إضافة إلى عدم إتاحته للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وتشير أبل إلى أن بعض مزايا Siri AI التي تعتمد على نماذج تعمل عبر الخوادم قد تكون خاضعة لحدود استخدام يومية.

تحديث النظام لا يعني الحصول على كل المزايا

 

وتعكس متطلبات تشغيل Siri AI تحولاً في طريقة وصول مزايا آيفون الجديدة إلى المستخدمين، إذ لم يعد تحديث نظام التشغيل وحده كافياً للاستفادة من أحدث الخصائص.

ومع توسع أبل في دمج الذكاء الاصطناعي داخل نظام التشغيل، أصبحت مواصفات الجهاز، بما في ذلك قوة المعالج وسعة الذاكرة، عاملاً أساسياً في تحديد المزايا التي يستطيع الهاتف تشغيلها.

وبذلك أصبح هناك فارق واضح بين دعم الهاتف لنظام iOS 27 وبين قدرته على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

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