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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحذّر من ثغرة خطيرة في هواتف بيكسل

Lebanon 24
17-09-2026 | 04:00
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غوغل تحذّر من ثغرة خطيرة في هواتف بيكسل
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كشفت شركة غوغل عن ثغرة أمنية خطيرة في عدد من هواتف بيكسل، مشيرة إلى أنها استُغلت بالفعل في هجمات محدودة وموجّهة، ما دفع الشركة إلى طرح تحديثات أمنية عاجلة لمعالجة الخلل.

وتحمل الثغرة الرقم CVE-2026-58704، وتوجد في أحد مكونات المودم الخلوي المسؤول عن اتصال الهاتف بشبكات الاتصالات والإنترنت.

وبحسب المعلومات الأمنية المتاحة، يرتبط الخلل بخطأ منطقي يمكن من خلاله تجاوز بعض صلاحيات الوصول، بما قد يسمح للمهاجم برفع مستوى الامتيازات والوصول إلى أجزاء إضافية من نظام الهاتف.

هجوم من دون أي تفاعل

 
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وتكمن إحدى أبرز مخاطر الثغرة في إمكانية استغلالها من دون الحاجة إلى أي تفاعل من جانب المستخدم، ضمن ما يعرف بهجمات «Zero-Click».

وفي هذا النوع من الهجمات، لا يحتاج المهاجم إلى دفع الضحية للضغط على رابط أو فتح ملف أو تنزيل تطبيق حتى يبدأ الاستغلال، ما يجعل اكتشاف الهجوم ومنعه أكثر صعوبة.

وقالت غوغل إنها رصدت مؤشرات على استخدام الثغرة في هجمات محدودة وموجّهة، لكنها لم تكشف حتى الآن عن هوية الجهة التي تقف وراء هذه العمليات أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم، وفقاً لموقع «TechCrunch».

أكثر من 100 ثغرة في تحديثات أيلول

 

ولم يقتصر تحديث غوغل الأمني لشهر سبتمبر على معالجة الثغرة CVE-2026-58704، إذ شملت حزمة التحديث إصلاحات لأكثر من 100 ثغرة أمنية أخرى مرتبطة بأجهزة الشركة.

ومن بين هذه الثغرات، توجد مشكلات مصنفة على أنها حرجة، ويمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى رفع الامتيازات، أو تنفيذ أوامر عن بُعد، أو الوصول إلى معلومات حساسة.

كما أدرجت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA) الثغرة ضمن قائمة الثغرات التي يجري استغلالها فعلياً في 16 أيلول، ما يشير إلى أن الخلل لم يعد مجرد ثغرة محتملة أو موضوعاً لاختبارات أمنية، بل توجد مؤشرات على استخدامه ضد أهداف حقيقية.

غوغل تحث المستخدمين على تحديث أجهزتهم

 

وتوصي غوغل مستخدمي هواتف بيكسل بتثبيت أحدث تحديث أمني متاح لأجهزتهم، موضحة أن مستوى التصحيح الأمني الصادر في 5 أيلول 2026 أو الإصدارات الأحدث يتضمن معالجة للثغرة.

ويمكن للمستخدمين التحقق من توفر التحديثات الأمنية من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم قسم الأمان والخصوصية.

وتكتسب الثغرة أهمية خاصة بسبب اجتماع عاملين رئيسيين فيها؛ الأول وجودها داخل مكوّن أساسي مسؤول عن اتصالات الهاتف، والثاني إمكانية استغلالها عن بُعد ودون أي تفاعل مباشر من المستخدم.

وفي ظل عدم إعلان غوغل عن الجهة المسؤولة عن الهجمات أو طبيعة الأهداف التي تعرضت لها، تظل تفاصيل الاستغلال الفعلي للثغرة محدودة حتى الآن، بينما يمثل تثبيت التحديث الأمني أحدث إجراء متاح للمستخدمين للحد من المخاطر المرتبطة بها.

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