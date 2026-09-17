كشفت شركة OpenAI عن ستة أمثلة جديدة لسلوك "غير متوقع أو مقلق" صادر عن تقنيتها، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار التطوير بالوتيرة الحالية لم يعد ممكنا.



Advertisement

وأوضحت أن الحوادث اكتشفت أثناء التدريب أو التقييم خلال الأشهر الماضية. وقالت الشركة المطورة لـChatGPT في منشور على مدونتها مساء الأربعاء إنها تقدم إطارا جديدا لتتبع وتحقيق والكشف عن عدم توافق نماذج ، وهو مصطلح يشير إلى فشل أنظمة الذكاء الاصطناعي في الالتزام بالقيم والأهداف البشرية.وأوضحت أن الحوادث اكتشفت أثناء التدريب أو التقييم خلال الأشهر الماضية.

الحالات الست الجديدة:



الحالة الأولى:



أثناء التشغيل، قام النموذج بإدراج تعليمات إضافية ضمن ملاحظاته الخاصة، بما في ذلك توجيهات بتجاهل القيود القياسية.

الحالة الثانية:



في أثناء تدريب GPT-5.6 Sol، أضافت العديد من إصدارات النموذج في ملاحظاتها تعليمات حول كيفية إخفاء الأخطاء عن المستخدم وإخفاء السلوك غير الصحيح، مثل اختراع بيانات مفقودة وعدم الاعتراف بذلك، وإخفاء عدم تطابق النسخ المصدرية.



الحالة الثالثة:



عند الرد على سؤال حول الدخل في إحدى مقاطعات ، وجد النموذج مفتاح API خاصا بشخص آخر متاحا للعموم، واستخدمه دون إذن. وعندما فشل في الحصول على البيانات، اختلقها وقدمها على أنها حقيقية.



الحالة الرابعة:



طلب المستخدم معلومات محددة عن بحيرات تزيد مساحتها عن 5 ملايين متر مربع. ووجد النموذج البيانات المطلوبة، لكن التعليمات كانت تتطلب إرفاق رابط لصفحة ويب. فقام، دون سؤال المستخدم، برفع ملف إلى الإنترنت ليكون لديه ما يستشهد به.