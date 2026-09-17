LG تكشف عن مواصفات حاسبها الجديد

بدأت LG بالترويج لحاسبها المحمول الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة ليعيدها للمنافسة في أسواق الحواسب.





وسيعمل الجهاز بمعالج من فئة Intel Core Series 3، وسيجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لمدة تزيد عن 30 ساعة في حال كانت مشحونة بنسبة 100%.

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ومن الميزات المهمة في الحاسب الجديد أيضا معدل الضوضاء المنخفض، والأداء السريع عند تحرير الملفات أو مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة. وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Gram Book AI 2026 14U40V المنتظر سيحصل على هيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم، سماكته 14.9 ملم، ووزنه 1.29 كلغ.وسيعمل الجهاز بمعالج من فئة Intel Core Series 3، وسيجهّز ببطارية تكفيه ليعمل لمدة تزيد عن 30 ساعة في حال كانت مشحونة بنسبة 100%.ومن الميزات المهمة في الحاسب الجديد أيضا معدل الضوضاء المنخفض، والأداء السريع عند تحرير الملفات أو مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة.

وتشمل التجهيزات منافذ HDMI وUSB-A وUSB-C ومخرج صوت بقياس 3.5 ملم ومنفذ شبكة LAN.، ويأتي الحاسوب مزوّدا مسبقا ببرنامج LG Gram Link لإقرانه بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ونقل الملفات، والتحكم في الأجهزة المحمولة باستخدام لوحة المفاتيح ولوحة اللمس الموجودة فيه.



ولم تعلن LG حتى الآن عن المواصفات التقنية للجهاز أو مواعيد بدء طرحه في ، لكنها أشارت في بعض مواقعها إلى أنه سيزود بشاشة بمقاس 14 بوصة، وميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيوفر أداء جيدا للمهام المكتبية اليومية. (روسيا اليوم)