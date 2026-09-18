بمواصفات منافسة.. TCL تُطلق حاسبها اللوحي الجديد تعرّفوا إليه

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أطلقت شركة TCL حاسبها الجديد الذي صممته ليكون من بين أفضل الحواسب اللوحية الذكية من حيث المواصفات والأداء.وتميز حاسب Tab A1 NxtPaper بهيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (251.3/163.2/6.2) ملم، وزنه 426 غ، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP54، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2112/1320) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 226 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Helio G100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.وأتت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.دعمته TCL أيضا بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 20 واط.(روسيا اليوم)