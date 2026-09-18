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تكنولوجيا وعلوم

هكذا تمكن "هاكرز" من اختراق "أوبن أيه آي" بذكاء اصطناعي منافس

Lebanon 24
18-09-2026 | 04:00
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هكذا تمكن هاكرز من اختراق أوبن أيه آي بذكاء اصطناعي منافس
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استطاع "هاكرز" من الوصول إلى بيانات داخلية لشركة OpenAI المطوّرة للذكاء الاصطناعي باستخدام برمجيات منافستها Anthropic.

وتمكن باحثو أمن سيبراني من شركة "Hacktron AI"  من اختراق أنظمة شركة "أوبن أيه آي" المطورة لـChatGPT، باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "Claude" التابع لمنافستها الرئيسية "Anthropic"، في حادثة كشفت هشاشة البنية الأمنية للشركة العملاقة.
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وكشفت تقارير صحفية أن الهاكرز استغلوا ثغرة في المنتدى الداخلي للمنصة للتسلل إلى حساب موظف، ومن ثم الوصول إلى الكود المصدري عبر منصة "GitHub"، مما دفع الشركة لمكافأة الفريق بمبلغ 6500 دولار وإغلاق الثغرة في يوليو الماضي، بعد أن أجبرت على تحويل 25% من مبرمجيها مؤقتاً لمهام الأمن السيبراني في خطوة طارئة.

يُذكر أن الخبير التقني جوشوا ساكس حذر من أن انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي يسهل تنفيذ الهجمات المعقدة حتى للمبتدئين، وهو ما دفع "أوبن أيه آي" لإجراء تدقيق أمني شامل بعد سلسلة من الاختراقات الأخيرة التي هزت ثقة المستخدمين.(روسيا اليوم)
 
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