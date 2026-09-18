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تكنولوجيا وعلوم

"أنثروبيك" تكشف: Claude "يزداد قوة"

Lebanon 24
18-09-2026 | 07:30
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أنثروبيك تكشف: Claude يزداد قوة
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أعلنت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) أن نموذجها للذكاء الاصطناعي Claude يشارك في تطوير النسخة الأكثر ذكاء من نفسه، حيث يقود الآن 26% من أبحاث وتطوير النماذج في الشركة.
 
وقالت الشركة: "تزداد أنظمة الذكاء الاصطناعي قوة، وتستخدم بشكل متزايد لبناء النسخة التالية من نفسها، ونحن في أنثروبيك نريد تسليط الضوء على هذا التقدم أمام الجمهور".
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وهذا يعني أن Claude قادر على إنجاز معظم المهمة التطويرية انطلاقا من توجيه بسيط عالي المستوى، مع بقائه تحت إشراف بشري. كما يتم نحو 90% من أبحاث الشركة وتطويرها بالتعاون مع Claude، أي أن النموذج يؤدي أجزاء كبيرة من العمل تحت توجيه بشري دقيق.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يدعو فيه عدد من أبرز شخصيات الذكاء الاصطناعي، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، داريو أمودي، إلى إبطاء تطوير التكنولوجيا خوفا من مخاطرها.
 
وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "يجب أن نفعل كل ما هو ممكن لتقليص الفجوة بين ما تعرفه مختبرات النماذج المتطورة وما يعرفه الجمهور". وأضافت أن ذلك يعني "قياس تطور الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، والإبلاغ عنه علنا، وإتاحة الفرصة للمجتمع لتقرير كيفية استخدام هذه المعلومات".

وأشارت الشركة إلى أن النماذج التي تسرع تطوير نفسها قد تجعل "فهم هذه الأنظمة أو السيطرة عليها أكثر صعوبة على البشر". ورأت أن مشاركة هذه المقاييس قد تساعد في فهم مدى قرب مختبرات الذكاء الاصطناعي من تحقيق "التحسين الذاتي المتكرر"، أي قدرة النموذج على بناء خليفته بنفسه. وحثت "أنثروبيك" الشركات الأخرى على مشاركة مقاييس مماثلة بانتظام. (روسيا اليوم) 
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