باستخدام "كلود".. باحثون يخترقون "شات جي بي تي"

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نجحت مجموعة من باحثي الأمن السيبراني في اختراق النظام الداخلي لشركة " "، باستخدام برنامج "كلود" التابع للشركة المنافسة "أنثروبيك"، وذلك في إطار برنامج لمكافأة مكتشفي الثغرات الأمنية.ورغم أن الواقعة حدثت بتنظيم " إيه آي"، فإنها تسلط الضوء على التهديدات المتزايدة التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسط تحذيرات أوسع نطاقا بشأن سلامة هذه التقنية أطلقها كبار المسؤولين التنفيذيين والباحثين في هذا المجال.وأشارت صحيفة " " الأميركية إلى أن الفريق كان يشارك في برنامج "أوبن إيه آي" لاكتشاف الثغرات، وأن الشركة منحت الباحثين مكافأة قدرها 6500 دولار بعد نتائج عملهم.وفي تفاصيل الاختراق، ذكر باحثون في شركة "هاكترون" الناشئة في مجال الأمن، أنهم تمكنوا من الوصول إلى حساب "شات جي " الخاص بأحد موظفي "أوبن إيه آي"، مما أتاح لهم بعد ذلك الوصول إلى الكود البرمجي الداخلي للشركة.وأضافوا في تقريرهم أن عملية اختراق أنظمة "أوبن إيه آي"، استغرقت "بضعة أيام من العمل الآلي، وساعات قليلة فقط من الجهد " لتنفيذها، وبتكلفة تقل عن 3 آلاف دولار.كما مكنت هذه الثغرة الباحثين من اكتشاف نقاط ضعف في منصات أخرى، مثل "سلاك"، و"زوم"، و"ميتا"، وغيرها.