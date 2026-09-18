تحد جديد.. الأجهزة القابلة للارتداء تهدد الخصوصية الصوتية للمستخدمين

سلط تقرير تقني الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه الخصوصية الصوتية للأفراد، حيث أصبحت الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل الساعات والسماعات والنظارات الذكية والسيارات المتصلة قادرة على التقاط المحادثات القريبة، حتى وإن أوقف الشخص ميكروفون هاتفه الخاص.



وأوضح التقرير أن انتشار الميكروفونات في أجهزة الآخرين المحيطين بنا يجعل التحكم بالخصوصية أمراً مشتركاً لا يقتصر على إعدادات هاتف واحد.

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ورغم أن هذه الأجهزة تعتمد غالباً على كلمات تنبيه أو معالجة محلية للأوامر دون تسجيل مستمر، إلا أن نقل بعض البيانات إلى خوادم خارجية أو استخدام تطبيقات ذات صلاحيات واسعة يثير المخاطر، مما يوجب توخي الحذر في الاجتماعات الخاصة ومراجعة أذونات الميكروفون باستمرار.



