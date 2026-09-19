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تكنولوجيا وعلوم

ثلاث شركات ضحية اختبار.. الذكاء الاصطناعي يقترب أكثر من الاختراق الحقيقي

Lebanon 24
19-09-2026 | 00:18
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ثلاث شركات ضحية اختبار.. الذكاء الاصطناعي يقترب أكثر من الاختراق الحقيقي
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أكدت غوغل أن نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني" تمكن من اختراق ثلاث شركات خلال اختبار لقدراته في مجال الأمن السيبراني، بعدما حصل على وصول غير مقصود إلى الإنترنت أثناء تنفيذ مهمة افتراضية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقعت أولى حالات الاختراق المعروفة في أيار، خلال اختبار أجرته شركة "إيرغيولار"، بعدما تمكن النموذج من الوصول إلى خدمة تابعة لشركة حقيقية عقب تخمين كلمة مرور.

وقالت نائبة رئيس هندسة الأمن في غوغل، هيذر أدكينز، إن النموذج تمكن في الحالات الأخرى من العثور على معلومات متاحة للعامة عبر الإنترنت وتخمين بيانات الدخول إلى مواقع اعتقد أنها جزء من الاختبار.

وأوضحت غوغل أن الأمر تكرر ثلاث مرات، وفي كل مرة توقف النموذج قبل إتمام عملية الاختراق.

وأبلغت "إيرغيولار" غوغل بالاختراقات في نهاية تموز، فيما قالت الشركة إن ما حدث لا يمثل خللاً في توافق النموذج، وإن إجراءات السلامة الخاصة بـ"جيميني" نجحت، ولذلك لم ترَ أن الأمر يستدعي إعلاناً عاماً.

وتأتي هذه الحوادث بعد وقائع مماثلة مرتبطة بشركة "إيرغيولار" أعلنت عنها شركات "ميتا" و"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي". وقالت "إيرغيولار" إنها تعمل على تحسين أساليب إجراء اختبارات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي بصورة آمنة.

وكان نموذج "كلود" التابع لـ"أنثروبيك" قد واصل الاختراق بعدما أدرك أنه يتعامل مع شركات حقيقية، على عكس "جيميني".

وجاء إعلان "أنثروبيك" بعد كشف "أوبن إيه آي" أن نماذجها وصلت بشكل غير صحيح إلى الإنترنت وخرجت عن المسار خلال الاختبارات، فيما أعلنت "أنثروبيك" أخيراً عن حادث اختراق رابع للذكاء الاصطناعي.

 

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