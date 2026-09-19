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تكنولوجيا وعلوم

بسعر يتجاوز 2000 دولار.. "Snap" تفتح الطلب على نظاراتها الذكية الجديدة

Lebanon 24
19-09-2026 | 02:19
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بسعر يتجاوز 2000 دولار.. Snap تفتح الطلب على نظاراتها الذكية الجديدة
بسعر يتجاوز 2000 دولار.. Snap تفتح الطلب على نظاراتها الذكية الجديدة photos 0
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بدأت شركة "Snap" تلقي الطلبات المسبقة على نظاراتها الجديدة للواقع المعزز "Specs"، التي تراهن من خلالها على نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى الحياة اليومية من دون الحاجة الدائمة إلى الهاتف.

وبحسب موقع "ExtremeTech"، يبلغ سعر النظارات 2195 دولاراً، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال الخريف في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ويتطلب حجزها دفع 200 دولار قابلة للاسترداد.

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Snap's new Specs look like a troll. Pure ragebait. The technology may be serious. Snap has spent years building AR through Lenses, Spectacles and developer hardware, and the new Specs push further

وتأتي "Specs" بشاشات شفافة توفر مجال رؤية يبلغ 51 درجة، وتدعم نحو 16 مليون لون. وتتوفر بحجمين، 47 و52 ملم، بوزن 132 و136 غراماً على التوالي.

لكن الوزن والتصميم قد يمثلان تحدياً للاستخدام الطويل. فقد أشار موقع "PCMag"، بعد تجربة للنظارات، إلى أن أذرعها بدت ضاغطة على الأذنين، حتى إن صوراً للرئيس التنفيذي لـ"Snap" إيفان شبيغل خلال العرض أظهرت أذنيه تنثنيان تحت ضغطها.

أما في الداخل، فتعمل النظارات بمعالجين من "Snapdragon"، وتستخدم عدسات "Electrochromic" متكيفة، ويمكن التحكم بها بالصوت وحركات اليد.

وتقول "Snap" إن البطارية توفر ما يصل إلى 4 ساعات من الاستخدام المختلط، فيما تستطيع علبة الشحن توفير 4 عمليات شحن إضافية.

وتعرض الشركة أيضاً نسخة من علبة الشحن تدعم "Wi-Fi" والاتصال الخلوي، لترتفع كلفة الحزمة في الولايات المتحدة إلى 2395 دولاراً. ويتيح الاتصال الخلوي تشغيل النظارات بصورة أكثر استقلالاً عن الهاتف الذكي.

وتشمل وظائف "Specs" إظهار الاتجاهات أثناء التنقل، والترجمة بين 60 لغة، وعرض عناصر رقمية ومساحات عمل افتراضية أمام المستخدم، إضافة إلى المكالمات وتشغيل الموسيقى ومكالمات الفيديو عبر "Snapchat".

وبالتزامن مع النظارات، أعلنت الشركة خدمة ذكاء اصطناعي جديدة تحمل اسم "Specs Intelligence"، مخصصة لنظارات "Specs" وأجهزة "iphone" و"Mac".

وتصف "Snap" النظام بأنه ذكاء اصطناعي "استباقي"، أي أنه لا ينتظر السؤال فقط، بل يحاول مساعدة المستخدم في إدارة ما يحتاج إلى اهتمام خلال يومه، مثل الاجتماعات وخطط العشاء والسفر وقوائم المهام والتذكيرات.

ومع سعر يبدأ من 2195 دولاراً ووزن يتجاوز بكثير النظارات التقليدية، يبقى التحدي أمام "Snap" هو إقناع المستخدمين بأن قدرات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التي تقدمها "Specs" تستحق ارتداء جهاز بهذا الحجم والسعر لساعات يومياً.

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