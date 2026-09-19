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بالصورة.. اصطدام هائل بالقمر

Lebanon 24
19-09-2026 | 02:27
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قاد تفصيل لافت على خريطة للقمر إلى اكتشاف مذهل، بعدما لاحظ عالم يعمل مع مركبة تابعة لوكالة "nasa" بقعة شديدة السطوع تحيط بها دائرة داكنة على سطح القمر.
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وبحسب مجلة "Sky at Night"، كان روبرت فاغنر، العالم ضمن فريق مركبة "Lunar Reconnaissance Orbiter"، يفحص خريطة للقمر على شاشة حاسوبه عندما استوقفه هذا الشكل غير المعتاد.

وقال فاغنر إنه أدرك سريعاً أن المشهد يشبه منطقة تعرض سطحها لاضطراب عنيف نتيجة اصطدام جسم ضخم، ما دفعه إلى إيقاف ما كان يقوم به والبدء فوراً في فحص الموقع.

ومع مقارنة صور التقطت قبل الحدث وبعده، تبيّن أن الأمر لا يتعلق بتغير عادي على سطح القمر، بل بفوهة جديدة ضخمة، وصفتها المجلة بأنها أكبر فوهة حديثة التكوّن جرى رصدها حتى الآن في النظام الشمسي.

وتقع الفوهة قرب الطرف الشرقي من القمر كما يُرى من الأرض، ويُعتقد أنها تشكلت في الفترة بين 11 نيسان و22 أيار 2024.

وأطلق عليها اسم "McGetchin"، تكريماً لعالم القمر توم ماكغيتشن.
ويرجح العلماء أن الفوهة نتجت عن اصطدام مذنب أو كويكب بحجم مبنى يتراوح ارتفاعه بين 3 و6 طبقات بسطح القمر.

ويبلغ عرض الفوهة نحو 222 متراً، فيما يصل عمقها إلى نحو 43 متراً، ما يعكس قوة الاصطدام الذي أدى إلى تشكلها.

وتقول "NASA" إن هذا النوع من الاكتشافات يبرز أهمية البيانات التي تجمعها مركبات الاستطلاع القمرية، خصوصاً مع توسع خطط الوكالة للنشاط العلمي والبشري والتجاري على سطح القمر.

ويرى العلماء أن اصطداماً بهذا الحجم لا يحدث بصورة متكررة، بل يُقدَّر وقوع حدث مماثل مرة واحدة على الأقل كل قرن.

 
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