بالصورة.. اصطدام هائل بالقمر

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وبحسب مجلة "Sky at Night"، كان ، العالم ضمن فريق مركبة "Lunar Reconnaissance Orbiter"، يفحص خريطة للقمر على شاشة حاسوبه عندما استوقفه هذا الشكل غير المعتاد.وقال إنه أدرك سريعاً أن المشهد يشبه منطقة تعرض سطحها لاضطراب عنيف نتيجة اصطدام جسم ضخم، ما دفعه إلى إيقاف ما كان يقوم به والبدء فوراً في فحص الموقع.ومع مقارنة صور التقطت قبل الحدث وبعده، تبيّن أن الأمر لا يتعلق بتغير عادي على سطح القمر، بل بفوهة جديدة ضخمة، وصفتها المجلة بأنها أكبر فوهة حديثة التكوّن جرى رصدها حتى الآن في النظام الشمسي.وتقع الفوهة قرب الطرف الشرقي من القمر كما يُرى من الأرض، ويُعتقد أنها تشكلت في الفترة بين 11 نيسان و22 أيار 2024.وأطلق عليها اسم "McGetchin"، تكريماً لعالم القمر توم ماكغيتشن.