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تكنولوجيا وعلوم

3 ألعاب قتال كلاسيكية من "PlayStation" تعود في 2027

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:23
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3 ألعاب قتال كلاسيكية من PlayStation تعود في 2027
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تستعد 3 من ألعاب القتال الكلاسيكية التي اشتهرت على جهاز "PlayStation" الأول للعودة مجدداً في 2027، ضمن مجموعة جديدة تحمل اسم "Toshinden Collection".

وبحسب موقع "ComicBook"، أعلنت شركة "Edia" أنها ستصدر المجموعة على أجهزة "PS5" و"Nintendo Switch 2" والحاسوب الشخصي، لتعيد واحدة من أبرز سلاسل القتال ثلاثية الأبعاد التي ظهرت في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وتضم المجموعة ألعاب "Battle Arena Toshinden" و"Battle Arena Toshinden 2" و"Battle Arena Toshinden 3".

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Battle Arena Toshinden -- Gameplay (PS1)

وظهرت اللعبة الأولى على "PlayStation" عام 1995، قبل أن تحقق شعبية كبيرة في السنوات الأولى من عمر الجهاز، ما أدى إلى إصدار الجزء الثاني عام 1996 والثالث في 1997.

وقالت الشركة في وصفها للمجموعة إن الألعاب الثلاث، التي أطلقتها "Takara" في الأصل بوصفها من أوائل ألعاب القتال ثلاثية الأبعاد على "PlayStation"، ستعود إلى المنصات الحديثة مع دعم اللعب الجماعي على الشاشة نفسها.

لكن التفاصيل المتعلقة بالإصدار الجديد لا تزال محدودة جداً.

فحتى الآن، لم تؤكد "Edia" ما إذا كانت الألعاب ستتلقى تحسينات بصرية أو رفعاً لمعدل الإطارات أو تعديلات على الأداء، ما يترك احتمال أن تكون المجموعة مجرد نقل مباشر للألعاب الأصلية مع تغييرات محدودة.

كما لم تكشف الشركة عن أي مقاطع لعب أو عرض تشويقي، واكتفت حتى الآن بالكشف عن شعار "Toshinden Collection".

ويرجح موقع "ComicBook" أن يكون موعد الإصدار في النصف الثاني من 2027، نظراً إلى قلة التفاصيل المتوافرة حالياً وعدم عرض أي مشاهد من اللعبة.

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