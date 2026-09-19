تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لـ"PS5 Pro".. سوني تفعّل تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً

Lebanon 24
19-09-2026 | 04:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحديث جديد لـPS5 Pro.. سوني تفعّل تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً
تحديث جديد لـPS5 Pro.. سوني تفعّل تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت "Sony Interactive Entertainment" تحديثاً جديداً لنظام "PS5" يحمل الرقم "26.06-14.00.00"، ويقدم تغييراً مهماً لمستخدمي جهاز "PS5 Pro"، عبر تفعيل تقنية تحسين جودة الصورة "PSSR" المطورة بصورة افتراضية.

ولم يعد مستخدمو "PS5 Pro" بحاجة إلى تشغيل خيار "Enhance PSSR Image Quality" يدوياً بعد تثبيت تحديث النظام، إذ أصبح مفعلاً تلقائياً.
Advertisement

وتقول "Sony" إن النسخة المطورة من تقنية "PSSR" يمكن تطبيقها أيضاً على الألعاب التي كانت تدعم الإصدار السابق من التقنية، ما يسمح لها بالاستفادة من نموذج أحدث لإعادة بناء الصورة وتحسين التفاصيل.

وتصف الشركة النتيجة بأنها تجربة بصرية "أكثر وضوحاً وحدّة"، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تختلف بحسب اللعبة.

وترمز "PSSR" إلى "PlayStation Spectral Super Resolution"، وهي تقنية تعتمد على التعلم الآلي لتحليل صور الألعاب على مستوى البكسلات ورفع دقتها أثناء التشغيل، وقد قُدمت للمرة الأولى مع جهاز "PS5 Pro".

وكان النموذج المطور من التقنية قد وصل في وقت سابق من عام 2026، قبل أن تضيف "Sony" في تحديث 16 آذار إمكانية تشغيله يدوياً للألعاب المتوافقة مع النسخة القديمة. أما التحديث الجديد، فيجعل الخيار مفعلاً بصورة تلقائية.

ولا تزال الميزة حصرية لـ"PS5 Pro"، ولا تتوفر على الإصدار العادي من "PS5". ويمكن للمستخدم إيقافها يدوياً عبر الدخول إلى إعدادات الشاشة والفيديو ثم مخرجات الفيديو.

ولم يقتصر التحديث على تحسين الصورة، إذ أضاف أيضاً مؤشراً يظهر على الشاشة لتحديد الشخص الذي يتحدث أثناء المحادثات الصوتية، مع إمكانية تغيير موقع المؤشر.

كما أضافت "Sony" أداة جديدة باسم "Community Activity" إلى واجهة "Welcome Hub"، وتضم قسمين: "Trending Now"، الذي يعرض 10 ألعاب جماعية تشهد ارتفاعاً في الشعبية، و"Top 10"، الذي يعرض أكثر 10 ألعاب شعبية خلال الأسبوع السابق بحسب البلد أو المنطقة.

ويشمل التحديث أيضاً تغييرات على وظيفة إيقاف "bluetooth" في بعض الدول والمناطق، وهي خاصية تقول "Sony" إنها مخصصة بصورة أساسية لإدارة اتصالات وحدات التحكم في بطولات الرياضات الإلكترونية والأماكن المشابهة.

وحذرت الشركة من أن استخدام هذا الخيار يمنع الجهاز من الدخول في وضع الراحة، كما يعطل ميزة "HDMI Device Link"، ولذلك لا توصي باستخدامه في الظروف العادية.

ويتضمن الإصدار الجديد كذلك تحسينات عامة على أداء النظام واستقراره.
مواضيع ذات صلة
تحديث جديد يصل إلى هواتف "iPhone".. مزايا ذكية تتجاوز الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: الرئيس التنفيذي لـ "أنثروبيك" محق بشأن إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لـ "أنثروبيك": الشركة ستبطئ وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جديد لـ"ويندوز 11" يتسبب بتعطل بعض وظائفه!
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 12:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

bluetooth

التحكم في

حسين ال

الرياض

شركة م

رياض

كاني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-09-19
Lebanon24
02:27 | 2026-09-19
Lebanon24
02:19 | 2026-09-19
Lebanon24
00:18 | 2026-09-19
Lebanon24
15:46 | 2026-09-18
Lebanon24
12:11 | 2026-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24