تحديث جديد لـPS5 Pro.. سوني تفعّل تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي تلقائياً

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ولم يعد مستخدمو "PS5 Pro" بحاجة إلى تشغيل خيار "Enhance PSSR Image Quality" يدوياً بعد تثبيت تحديث النظام، إذ أصبح مفعلاً تلقائياً.وتقول "Sony" إن النسخة المطورة من تقنية "PSSR" يمكن تطبيقها أيضاً على الألعاب التي كانت تدعم الإصدار السابق من التقنية، ما يسمح لها بالاستفادة من نموذج أحدث لإعادة بناء الصورة وتحسين التفاصيل.وتصف الشركة النتيجة بأنها تجربة بصرية "أكثر وضوحاً وحدّة"، مع الإشارة إلى أن النتائج قد تختلف بحسب اللعبة.وترمز "PSSR" إلى "PlayStation Spectral Super Resolution"، وهي تقنية تعتمد على التعلم الآلي لتحليل صور الألعاب على مستوى البكسلات ورفع دقتها أثناء التشغيل، وقد قُدمت للمرة الأولى مع جهاز "PS5 Pro".وكان النموذج المطور من التقنية قد وصل في وقت سابق من عام 2026، قبل أن تضيف "Sony" في تحديث 16 آذار إمكانية تشغيله يدوياً للألعاب المتوافقة مع النسخة القديمة. أما التحديث الجديد، فيجعل الخيار مفعلاً بصورة تلقائية.ولا تزال الميزة حصرية لـ"PS5 Pro"، ولا تتوفر على الإصدار العادي من "PS5". ويمكن للمستخدم إيقافها يدوياً عبر الدخول إلى إعدادات الشاشة والفيديو ثم مخرجات الفيديو.ولم يقتصر التحديث على تحسين الصورة، إذ أضاف أيضاً مؤشراً يظهر على الشاشة لتحديد الشخص الذي يتحدث أثناء المحادثات الصوتية، مع إمكانية تغيير موقع المؤشر.كما أضافت "Sony" أداة جديدة باسم "Community Activity" إلى واجهة "Welcome Hub"، وتضم قسمين: "Trending Now"، الذي يعرض 10 ألعاب جماعية تشهد ارتفاعاً في الشعبية، و"Top 10"، الذي يعرض أكثر 10 ألعاب شعبية خلال الأسبوع السابق بحسب البلد أو المنطقة.ويشمل التحديث أيضاً تغييرات على وظيفة إيقاف " " في بعض الدول والمناطق، وهي خاصية تقول "Sony" إنها مخصصة بصورة أساسية لإدارة اتصالات وحدات بطولات الرياضات الإلكترونية والأماكن المشابهة.وحذرت الشركة من أن استخدام هذا الخيار يمنع الجهاز من الدخول في وضع الراحة، كما يعطل ميزة "HDMI Device Link"، ولذلك لا توصي باستخدامه في الظروف العادية.ويتضمن الإصدار الجديد كذلك تحسينات عامة على أداء النظام واستقراره.