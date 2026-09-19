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تكنولوجيا وعلوم

برمجية جديدة "تراقب أصابعك".. قد تسرق رمز قفل هاتفك!

Lebanon 24
19-09-2026 | 06:30
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برمجية جديدة تراقب أصابعك.. قد تسرق رمز قفل هاتفك!
برمجية جديدة تراقب أصابعك.. قد تسرق رمز قفل هاتفك! photos 0
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كشفت تقارير أمنية حديثة عن برمجية خبيثة جديدة تستهدف هواتف أندرويد، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحكم بالجهاز المصاب وسرقة معلومات حساسة، بينها بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية ورموز المصادقة ورمز قفل الهاتف.
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وبحسب تقرير نشره موقع "Malwarebytes"، تحمل البرمجية اسم "RatHat"، وتعتمد على مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل ما يظهر على الجهاز وتحديد الأماكن التي يجب الضغط عليها أو تمرير الشاشة، بدلاً من الاعتماد على سلسلة أوامر ثابتة مسبقاً.

وتبدأ عملية الإصابة عادةً عبر رسائل تصيد نصية أو إعلانات خبيثة تقود المستخدم إلى صفحات تنزيل مزيفة، قد تنتحل صفة تطبيقات معروفة، بينها خدمات للبث أو حتى متصفح "كروم"، بهدف إقناع الضحية بتثبيت ملف APK خبيث من خارج متجر التطبيقات الرسمي.

وبعد وصولها إلى الهاتف، تستغل البرمجية صلاحيات إمكانية الوصول "Accessibility"، كما يمكنها إساءة استخدام ميزة Wireless Debugging المرتبطة بأداة android Debug Bridge، ما يمنح المهاجمين قدرات أكبر على التحكم بالجهاز.

ومن أخطر قدرات "RatHat" تسجيل مواقع لمس المستخدم للشاشة، ثم مقارنتها بتخطيطات معروفة للوحات إدخال الأرقام وأنماط القفل، في محاولة لإعادة بناء رمز PIN أو نمط فتح الهاتف. كما يمكن استخدامها لسرقة بيانات الدخول المصرفية ورموز المصادقة.

ولتقليل خطر الإصابة، يُنصح مستخدمو أندرويد بتجنب تثبيت ملفات APK التي تصل عبر الرسائل أو الإعلانات والمواقع غير الموثوقة، وعدم منح صلاحيات "Accessibility" أو تفعيل Wireless Debugging لمصلحة تطبيقات مجهولة.
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