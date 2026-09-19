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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تحذّر مستخدمي "Pixel".. ثغرة تعمل من دون نقرة!

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:00
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غوغل تحذّر مستخدمي Pixel.. ثغرة تعمل من دون نقرة!
غوغل تحذّر مستخدمي Pixel.. ثغرة تعمل من دون نقرة! photos 0
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كشفت غوغل عن ثغرة أمنية خطيرة في هواتف "Pixel"، وسط مؤشرات إلى استخدامها بالفعل في هجمات محدودة وموجّهة، ما يجعل تثبيت أحدث تحديث أمني أمراً مهماً لمستخدمي هذه الهواتف.
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وبحسب نشرة "Pixel" الأمنية الصادرة عن غوغل في 15 أيلول، تحمل الثغرة الرمز CVE-2026-58704، وتصيب المودم الخلوي في الهاتف، وهو المكوّن المسؤول عن الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

وتكمن خطورة الثغرة في أنها قد تسمح للمهاجم بتجاوز بعض صلاحيات النظام ورفع مستوى وصوله إلى الجهاز، من دون حاجة المستخدم إلى الضغط على رابط أو فتح ملف أو القيام بأي إجراء، وهو ما يُعرف بهجوم "Zero-click". وقالت غوغل إن هناك مؤشرات إلى أن الثغرة تعرضت لاستغلال "محدود وموجّه".

وجاء إصلاح الثغرة ضمن تحديث أمني واسع لهواتف "Pixel" عالج 110 ثغرات، بينها مشكلات قد تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد أو رفع الصلاحيات والوصول إلى معلومات داخل الجهاز.

وأكدت غوغل أن مستوى تحديث الأمان بتاريخ 5 أيلول 2026 أو أحدث يعالج المشكلات المدرجة في النشرة، ودعت أصحاب الأجهزة المدعومة إلى تثبيت التحديثات المتاحة.

وللتأكد من تحديث الهاتف، يمكن لمستخدمي "Pixel" التوجه إلى "الإعدادات"، ثم "الأمان والخصوصية"، فـ"النظام والتحديثات"، واختيار "تحديث الأمان"، وتثبيت التحديث المتاح وإعادة تشغيل الجهاز.

ويُنصح بعد التحديث بالتأكد من أن مستوى تحديث أمان أندرويد يظهر تاريخ 5 أيلول 2026 أو تاريخاً أحدث، لضمان الحصول على الإصلاح الأمني. 
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