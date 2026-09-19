ميزة جديدة من "واتساب".. صوتك يتحول إلى رسالة مكتوبة

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وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص بمتابعة تحديثات واتساب، فإن الميزة الجديدة قيد التطوير ضمن تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، وتهدف إلى تسهيل كتابة الرسائل من خلال الإملاء الصوتي.وتسمح الميزة للمستخدم بالتحدث إلى الهاتف، ليحوّل واتساب ما يقوله إلى نص يمكن إرساله كرسالة مكتوبة، ما قد يكون مفيداً عندما يكون المستخدم غير قادر على الكتابة بسرعة أو يريد إرسال رسالة طويلة من دون استخدام لوحة المفاتيح.ومن أبرز ما يميز الخاصية أنها ستعمل من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، إذ تعتمد على حزمة لغة يتم تنزيلها وتخزينها محلياً على الهاتف، وبالتالي تتم عملية تحويل الصوت إلى نص على الجهاز نفسه.وتختلف الميزة الجديدة عن خاصية تفريغ الرسائل الصوتية، إذ إن المستخدم في هذه الحالة يملي الرسالة قبل إرسالها، ويستلم الطرف الآخر النص مباشرةً بدلاً من مقطع صوتي.ولا تزال الخاصية الجديدة قيد التطوير على أندرويد، ما يعني أنها ليست متاحة بعد لجميع مستخدمي واتساب، ولم يُحدد حتى الآن موعد طرحها على نطاق واسع.