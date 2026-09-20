ألوان وخلفيات جديدة.. "واتساب" يمنح المستخدمين حرية أكبر

Advertisement

وبحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص بمتابعة تحديثات واتساب، بدأت الميزة بالوصول إلى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على أندرويد، ضمن الإصدار 2.26.37.6، على أن تتوسع تدريجياً لتشمل مزيداً من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.ويضيف التحديث خمس فئات جديدة لسمات المحادثات "Chat Themes"، ما يسهل على المستخدم اختيار التصميم الذي يناسبه بدلاً من البحث بين عدد كبير من الخيارات بشكل عشوائي.كما أضاف واتساب مجموعة منفصلة من الفئات الخاصة بخلفيات المحادثات، ما يتيح تخصيص مظهر الدردشة بصورة أكبر.ويعمل التطبيق أيضاً على تحديد ألوان فقاعات الرسائل تلقائياً وفقاً للسمة التي يختارها المستخدم، بهدف الحفاظ على وضوح النص وسهولة قراءة الرسائل مع اختلاف الألوان والخلفيات.ولا تزال الخيارات الجديدة متاحة حالياً لبعض مستخدمي النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، لذلك قد لا تظهر لدى جميع المستخدمين مباشرةً، مع استمرار طرحها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.