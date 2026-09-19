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تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي "Excel".. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-09-2026 | 23:00
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واجه بعض مستخدمي برنامج "microsoft Excel" مشكلة غريبة أدت إلى تعطل عمليات النسخ واللصق، بعد تثبيت تحديث أمني أصدرته مايكروسوفت خلال شهر أيلول 2026.
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وبحسب موقع "BleepingComputer"، أكدت مايكروسوفت أن المشكلة مرتبطة بالتحديث الأمني KB5002914، ويمكن أن تتسبب في فشل عملية اللصق داخل Excel من دون ظهور رسالة خطأ للمستخدم.

وعند حدوث المشكلة، يبقى المحتوى الذي قام المستخدم بنسخه محدداً، فيما لا يظهر شيء في المكان الذي يحاول لصقه فيه، ما قد يعطي انطباعاً بأن أمر النسخ أو اللصق لم يعمل.

ولم تقتصر المشكلة على النسخ واللصق فقط، إذ أبلغ مستخدمون أيضاً عن مشكلات في ميزة الملء التلقائي "Autofill" وسحب الصيغ داخل جداول البيانات.

وقالت مايكروسوفت إن الخلل يؤثر في إصدارات Excel Online وExcel 2024 و2021 و2019 و2016، لكنها أصدرت تحديثاً جديداً يحمل الرقم KB5002665 لمعالجة مشكلة النسخ واللصق في Excel 2016.

وبالتالي، إذا توقفت خاصية النسخ واللصق فجأة في Excel بعد تثبيت تحديثات أيلول، فقد يكون السبب مرتبطاً بالمشكلة المعروفة وليس بلوحة المفاتيح أو الكمبيوتر نفسه.

ويُنصح المستخدمون بتثبيت آخر تحديثات Office المتاحة ومتابعة تحديثات مايكروسوفت، خصوصاً أن الإصلاح المعلن حالياً يستهدف Excel 2016، فيما لا تزال إصدارات أخرى متأثرة بالمشكلة.
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