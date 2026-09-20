رسالة "أمنية" قد تكون بوابة لاختراق حسابك.. كُن حذراً!

حذّر باحثون في الأمن السيبراني من حملات تصيّد جديدة تستغل ميزات الحماية نفسها لخداع المستخدمين، من خلال إرسال طلبات مزيفة تدّعي ضرورة تحديث مفاتيح المرور "Passkeys" أو إعدادات المصادقة متعددة العوامل.



Advertisement وبحسب تقرير نشره موقع "TechRepublic" في 18 أيلول، رصد باحثو حملات بدأت منذ أيار 2026، ينتحل فيها المهاجمون صفة موظفي الدعم أو ، ويطلبون من الضحايا تحديث إعدادات Passkey أو المصادقة متعددة العوامل "MFA" أو تسجيل الدخول الموحد. وبحسب تقرير نشره موقع "TechRepublic" في 18 أيلول، رصد باحثو حملات بدأت منذ أيار 2026، ينتحل فيها المهاجمون صفة موظفي الدعم أو ، ويطلبون من الضحايا تحديث إعدادات Passkey أو المصادقة متعددة العوامل "MFA" أو تسجيل الدخول الموحد.





ويحاول المهاجمون إقناع المستخدم بأن حسابه يحتاج إلى تحديث أمني، قبل توجيهه إلى تنفيذ خطوات تمنحهم إمكانية الوصول إلى الحساب أو الموافقة على عملية تسجيل دخول لا تخصه.





وبعد اختراق الحساب، قد يحاول المهاجمون إضافة وسائل مصادقة جديدة لضمان استمرار وصولهم إليه، كما رصدت مايكروسوفت محاولات للوصول إلى بيانات موجودة في خدمات مثل SharePoint وOneDrive وExchange Online.





ولهذا، يُنصح بعدم الموافقة مباشرةً على أي طلب مفاجئ لتحديث Passkey أو المصادقة متعددة العوامل، خصوصاً إذا وصل عبر رسالة أو اتصال غير متوقع.





ومن الأفضل الدخول إلى إعدادات الحساب من الموقع أو التطبيق الرسمي مباشرةً، بدلاً من الضغط على الروابط المرسلة، والتأكد من هوية الشخص الذي يطلب إجراء تغيير أمني قبل تنفيذ أي خطوة.