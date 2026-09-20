Gmail يختبر ميزة لنسخ رموز التحقق بضغطة واحدة

تختبر شركة Google ميزة جديدة في تطبيق على الهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين نسخ رموز التحقق الواردة عبر البريد الإلكتروني مباشرة من صندوق الوارد، من دون الحاجة إلى فتح الرسالة.

وتظهر الميزة على شكل زر يحمل عبارة Copy code إلى جانب رمز التحقق أسفل عنوان الرسالة، وبمجرد الضغط عليه يُنسخ الرمز تلقائياً إلى حافظة الهاتف، ليتمكن المستخدم من لصقه مباشرة في التطبيق أو الموقع الذي يطلبه.

وتختصر الميزة الجديدة عدة خطوات كانت مطلوبة سابقاً، إذ كان المستخدم يضطر إلى فتح رسالة البريد، والعثور على رمز التحقق، ثم تحديده ونسخه قبل العودة إلى الخدمة المطلوبة لإدخاله.

ورصد موقع 9to5Google عمل الميزة مع رسائل تتضمن رموز تحقق من متاجر وخدمات مصرفية، ما يشير إلى قدرة Gmail على التعرف تلقائياً إلى رموز التحقق داخل بعض الرسائل وعرضها كاختصار في صندوق الوارد.

وبدأ ظهور زر Copy code على أجهزة مع الإصدار 2026.09.07.x من Gmail، وعلى أجهزة مع الإصدار 6.0.260907 من التطبيق. ولا تزال الميزة غير متاحة على نسخة Gmail للويب.

وتأتي الميزة في إطار تسهيل استخدام رموز المصادقة الثنائية (2FA)، التي تمثل طبقة حماية إضافية للحسابات إلى جانب كلمات المرور. وتشمل وسائل التحقق الأخرى الرسائل النصية وتطبيقات توليد الرموز، مثل Google Authenticator، ومفاتيح الأمان.

وتتيح تقنية Passkeys أيضاً تسجيل الدخول باستخدام وسائل مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز قفل الجهاز، ويمكن أن تحل محل كلمات المرور في الخدمات التي تدعمها.

وتنبه Google المستخدمين إلى ضرورة عدم مشاركة رموز التحقق مع الآخرين، تفادياً لمحاولات الاحتيال التي قد تستهدف هذه الرموز للوصول غير المصرح به إلى الحسابات.