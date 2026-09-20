سامسونغ تطرح Galaxy A18 4G.. أبرز المواصفات

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy A18 4G بهدوء في عدد من الأسواق الأوروبية، بعدما ظهرت بيانات صحفية رسمية بشأنه في والنرويج والسويد، ليكون الهاتف متاحا حاليا بإصدار يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، دون الكشف حتى الآن عن نسخة Galaxy A18 5G.

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ويأتي الهاتف كتحديث محدود مقارنة بـGalaxy A17 4G، مع أبرز تغيير يتمثل في التخلي عن معالج Helio G99 لصالح معالج Exynos 1610، وهو معالج جديد نسبيا لم تكشف سامسونغ الكثير من تفاصيله التقنية حتى الآن.



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ويحصل Galaxy A18 4G على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، مقارنة بتصنيف IP54 في Galaxy A17، بينما تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير/ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع إمكانية شحن الهاتف إلى 50% خلال نحو 30 دقيقة، وفقا للمواصفات الرسمية.



ويضم الهاتف شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، ودقة 1080 × 2340 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع استمرار استخدام نتوء يضم كاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.



وفي الخلف، يأتي الهاتف بثلاث كاميرات، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، من دون مثبت بصري للصورة (OIS)، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 إطارا في الثانية، من دون تحسن في هذا الجانب مقارنة بالجيل السابق.



ويعمل Galaxy A18 4G بنظام Android 17 وواجهة One UI 9 منذ طرحه، مع وعد بالحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 6 سنوات، بينما تستمر تحديثات الأمان حتى نهاية تشرين الأول 2032.



وعلى مستوى التصميم، أصبح الهاتف أكثر سماكة ووزنا بشكل طفيف، إذ تبلغ سماكته 7.7 ملم ويزن 196 جراما، مقارنة بـ7.5 ملم و190 جراما في Galaxy A17 4G.



الأسعار في



أصبح Galaxy A18 4G متاحا بالفعل عبر متجر سامسونغ في فرنسا، بإصدار واحد يضم 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين، بسعر 280 ، مع منفذ لبطاقة microSD، وإمكانية بين الألوان الرمادي والأزرق الفاتح والأسود.



وفي النرويج، يبلغ سعر إصدار 128 جيجابايت 3290 كرونة نرويجية، بينما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 5190 كرونة نرويجية.



أما في ، فيبلغ سعر الإصدارين 3290 و5190 كرونة سويدية على التوالي، رغم عدم ظهور الهاتف على المتاجر الإلكترونية هناك حتى الآن.



ويبدو سعر Galaxy A18 4G أعلى من سعر الجيل السابق عند إطلاقه؛ إذ طُرح Galaxy A17 4G العام الماضي بسعر 200 يورو، مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر بلغت 6 جيجابايت إلى جانب 128 جيجابايت من التخزين.

