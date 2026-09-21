قبل شراء راوتر جديد... جرّب هذه الإعدادات

Advertisement

لا يعني بطء شبكة "الواي فاي" بالضرورة أن الوقت حان لشراء راوتر جديد، إذ قد تكون المشكلة مرتبطة ببعض الإعدادات التي يمكن تعديلها لتحسين أداء الشبكة وإطالة عمر الجهاز.ومن أبرز الخطوات تغيير قناة "الواي فاي"، خصوصاً على نطاق 2.4 غيغاهرتز، إذ قد يؤدي ازدحام الشبكات القريبة إلى تداخل يؤثر في جودة الاتصال. ويساعد اختيار قناة أقل ازدحاماً على تحسين استقرار الشبكة.أما إذا كان الراوتر يدعم نطاق 5 غيغاهرتز، فيمكن استخدامه للأجهزة القريبة، إذ يوفر عادة سرعة أعلى وتداخلاً أقل، في حين يبقى نطاق 2.4 غيغاهرتز مناسباً للأجهزة الأبعد بسبب قدرته الأفضل على اختراق الجدران.ويُنصح كذلك بتحديث البرنامج الثابت للراوتر، لما قد تتضمنه التحديثات من تحسينات في الأداء والأمان وإصلاح للمشكلات التقنية، إلى جانب الجهاز عند استمرار عمله لفترات طويلة لمعالجة بعض الأعطال المؤقتة.ومن الخطوات المهمة أيضاً مراجعة الأجهزة المتصلة بالشبكة وتغيير كلمة المرور لإخراج الأجهزة غير المرغوب فيها، ما قد يخفف الضغط على الراوتر.كما يمكن مراجعة إعدادات "DNS"، إذ قد يساعد تغيير الخادم في تحسين سرعة الاستجابة عند فتح المواقع، من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة اتصال الإنترنت الأساسية.وإذا لم تحقق هذه الخطوات نتيجة، فقد تكون المشكلة مرتبطة بقدم الراوتر نفسه أو بمكان وضعه، خصوصاً إذا كان داخل خزانة أو خلف جدران سميكة أو بالقرب من مصادر تشويش.