أبل تتراجع عن قلم "آيفون ديو"... ما السبب؟

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تخلت أبل عن خطط تطوير قلم خاص بهاتف "آيفون ديو"، بعدما واجه النموذج مشكلات تقنية قبل دخوله مرحلة الإنتاج الواسع، وفق تقرير عن وكالة "بلومبيرغ".وكان دعم "Apple Pencil" مدرجاً ضمن خريطة طريق الهاتف، إذ صُمم "آيفون ديو" ليكون متوافقاً مع القلم. إلا أن أبل كانت تخطط في البداية لتطوير نسخة أصغر حجماً مخصصة للهاتف، يمكن تثبيتها على جانب مفصلة الجهاز.لكن المشكلات التقنية دفعت الشركة إلى التخلي عن التصميم، والتوجه بدلاً منه نحو دعم قلم "Apple Pencil" التقليدي المزود بمنفذ USB-C.ومع ذلك، لن يكون دعم القلم متاحاً عند إطلاق "آيفون ديو"، إذ لا تزال أبل تعمل على تطوير البرمجيات اللازمة وإجراء الاختبارات الداخلية لضمان التوافق بين الجهاز والقلم.وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصبح دعم "Apple Pencil" جاهزاً بحلول نهاية العام، بعد استكمال الاختبارات والتعديلات البرمجية المطلوبة.