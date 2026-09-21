هاتفك تالف تماماً؟ بياناتك قد لا تكون ضاعت

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قد يبدو تلف الهاتف بالكامل نهاية للصور والملفات المخزنة داخله، إلا أن استعادة البيانات تظل ممكنة في بعض الحالات، وفقاً لطبيعة الضرر وحالة وحدة التخزين.فإذا كان العطل يقتصر على الشاشة أو البطارية أو منفذ الشحن، بينما لا تزال المكونات الداخلية الأساسية تعمل، تكون فرص الوصول إلى البيانات أكبر بعد إصلاح الجزء المتضرر أو تشغيل الهاتف مؤقتاً.أما في حالات التلف الشديد، مثل تعرض الجهاز للمياه أو الاحتراق أو تضرر اللوحة الأم، فتصبح عملية الاستعادة أكثر تعقيداً، وقد تتطلب اللجوء إلى مراكز متخصصة تمتلك أدوات للتعامل مع المكونات الداخلية وشرائح التخزين.وتزداد الصعوبة في الهواتف الحديثة بسبب تقنيات تشفير البيانات، إذ ترتبط الملفات المخزنة غالباً بمكونات الجهاز ونظام الحماية، ما يعني أن استخراج شريحة الذاكرة وحدها لا يضمن إمكانية قراءة محتوياتها.وقبل محاولة إصلاح الهاتف، يُنصح بالتحقق من النسخ الاحتياطية السحابية، إذ قد تكون الصور وجهات الاتصال والملفات محفوظة مسبقاً على خدمات مرتبطة بحساب المستخدم.ويبقى النسخ الاحتياطي المنتظم أفضل وسيلة لتجنب فقدان البيانات نهائياً، خصوصاً في حالات التلف المفاجئ أو فقدان الهاتف.