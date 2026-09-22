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تكنولوجيا وعلوم

علي بابا تكشف عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة

Lebanon 24
22-09-2026 | 02:00
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علي بابا تكشف عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة
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تطرح مجموعة "علي بابا القابضة المحدودة" ما تصفه بأقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين؛ وهي عبارة عن وحدة تسريع تهدف إلى منافسة شركة "إنفيديا"، ودعم توسع هائل في قدرات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.
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وكشفت الشركة -التي بدأت كعملاق للتجارة الإلكترونية وتتطلع الآن بقوة إلى مجال الذكاء الاصطناعي، عن وحدة التسريع الجديدة "Zhenwu V900"، مؤكدة أنها توفر أداءً يفوق أداء سابقتها بثلاثة أضعاف، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".

وصرح الرئيس التنفيذي "إيدي وو" بأن هذه الوحدة -التي طورتها وحدة "T-Head" التابعة لعلي بابا- يمكن دمجها في مجموعات تصل إلى 500 ألف وحدة لتشغيل عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة. 

"علي بابا" تستهدف 10.2 مليار دولار لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي

وتُعد "علي بابا" واحدة من أكبر الشركات الصينية الرائدة إنفاقاً في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ التزمت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتعزيز قدراتها في هذا المجال، كما جمعت نحو 10.2 مليار دولار من خلال طرح إضافي للأسهم في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس.

واليوم الثلاثاء، حدد "وو" هدفاً يتمثل في الوصول بقدرة مراكز البيانات التابعة لخدمة "علي بابا السحابية" (Alibaba Cloud) إلى 20 غيغاوات عالمياً بحلول عام 2032، وذلك تماشياً مع التوقعات بحدوث "ارتفاع هائل ومتسارع في الطلب"، وفق تعبيره.

وتحدث وو في وقت شهدت فيه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي العالمية ارتفاعاً ملحوظاً، مدعومةً ببوادر نجاح مبكرة لبرنامج المساعد الشخصي الجديد من شركة ميتا بلاتفورمز، مما أعاد تفاؤل المستثمرين بعد حالة عدم اليقين التي سادت السوق مؤخراً.

وقفزت أسهم علي بابا بأكثر من 5% في هونغ كونغ، بينما ارتفعت أسهم شركة تينسنت هولدينغز، المشغلة لتطبيق وي تشات، بأكثر من 7%.
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