تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطرح "غوغل بوك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غوغل تطرح غوغل بوك المدعوم بالذكاء الاصطناعي
غوغل تطرح غوغل بوك المدعوم بالذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طرحت شركة "غوغل"، التابعة لمجموعة "ألفابت"، أجهزة «غوغل بوك» الجديدة للطلب المسبق، وهي فئة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة لمستخدمي "أندرويد"، وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي ونموذج «جيميناي» التابع للشركة.

وتبدأ أسعار الطرازات الأولى من 899 دولارًا، وتنتجها شركات "أيسر" و"أسوس" و"ديل" و"إتش بي" و"لينوفو"، فيما تعتمد على معالجات من "إنتل" أو "كوالكوم"، مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة.

ويأتي إطلاق "غوغل بوك" في ظل اشتداد المنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، خصوصًا مع دخول «أبل» إلى فئة الأجهزة منخفضة السعر عبر «ماك بوك نيو» الذي يبدأ سعره من 699 دولارًا.

وتجمع أجهزة "غوغل بوك" بين أداء الحواسيب المحمولة ومزايا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكامل مع نظام "أندرويد"، حيث توفر أدوات "جيميناي" للمساعدة في كتابة النصوص وتنظيمها، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض على الشاشة، واستكمال المهام التي بدأها المستخدم على هاتفه.

كما تعتمد الأجهزة على دمج تقنيات "أندرويد" مع وظائف سطح المكتب في نظام "كروم أو إس"، بهدف تسهيل الانتقال بين الهاتف والكمبيوتر.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوغل تتحرك لإنقاذ المواقع من "خنقة" الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق تقني: "غوغل" تُدمج الذكاء الاصطناعي في الهواتف
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تتيح إزالة علامة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" توقف ميزة صور ذكاء اصطناعي في "Earth" بعد يوم واحد من إطلاقها
lebanon 24
Lebanon24
22/09/2026 12:21:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

كوالكوم

ماك بوك

بيوتر

درويد

تابت

جيمي

إنتل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-22
Lebanon24
23:00 | 2026-09-21
Lebanon24
16:00 | 2026-09-21
Lebanon24
14:00 | 2026-09-21
Lebanon24
11:59 | 2026-09-21
Lebanon24
10:33 | 2026-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24