غوغل تطرح "غوغل بوك" المدعوم بالذكاء الاصطناعي

طرحت شركة " "، التابعة لمجموعة "ألفابت"، أجهزة «غوغل بوك» الجديدة للطلب المسبق، وهي فئة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة لمستخدمي "أندرويد"، وتجمع بين تقنيات ونموذج «جيميناي» التابع للشركة.

وتبدأ أسعار الطرازات الأولى من 899 دولارًا، وتنتجها شركات " " و"أسوس" و"ديل" و"إتش بي" و"لينوفو"، فيما تعتمد على معالجات من " " أو " "، مع عمر بطارية يصل إلى 14 ساعة.

ويأتي إطلاق "غوغل بوك" في ظل اشتداد المنافسة في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، خصوصًا مع دخول «أبل» إلى فئة الأجهزة منخفضة السعر عبر « نيو» الذي يبدأ سعره من 699 دولارًا.

وتجمع أجهزة "غوغل بوك" بين أداء الحواسيب المحمولة ومزايا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكامل مع نظام "أندرويد"، حيث توفر أدوات "جيميناي" للمساعدة في كتابة النصوص وتنظيمها، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض على الشاشة، واستكمال المهام التي بدأها المستخدم على هاتفه.

كما تعتمد الأجهزة على دمج تقنيات "أندرويد" مع وظائف سطح المكتب في نظام "كروم أو إس"، بهدف تسهيل الانتقال بين الهاتف والكمبيوتر.