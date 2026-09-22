بعد 5 سنوات... "ويندوز 11" يعيد شريط المهام إلى أعلى الشاشة وجانبيها

أعادت " " إلى مستخدمي " 11" واحدة من أبرز الميزات التي حذفتها عند إطلاق النظام عام 2021، إذ بات بالإمكان نقل شريط المهام إلى أعلى الشاشة أو جانبيها، بدلاً من بقائه مثبتاً في الأسفل.

وبحسب موقع "MakeUseOf"، وصلت الميزة ضمن تحديث أيلول الأمني الإلزامي "KB5124008"، بعد اختبارها خلال الأشهر الماضية مع المشتركين في برنامج " Insider".

ويمكن تغيير موضع الشريط عبر الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "التخصيص"، و"شريط المهام"، وصولاً إلى "سلوكيات شريط المهام"، واختيار الحافة المطلوبة من القائمة الجديدة.

لكن الميزة لا تعيد تجربة "ويندوز 10" بالكامل، إذ لا يزال المستخدم عاجزاً عن سحب الشريط مباشرة إلى حافة أخرى. كما أن الإخفاء التلقائي لا يعمل بصورة صحيحة إلا عند وجوده أسفل الشاشة، بينما يتحول مربع البحث الكامل إلى أيقونة عند وضع الشريط عمودياً.

خيارات جديدة لقائمة "ابدأ"

وأتاح التحديث أيضاً اختيار حجم صغير أو كبير لقائمة "ابدأ"، مع إمكانية إظهار أو المثبتة والملفات المقترحة وقائمة جميع التطبيقات بصورة مستقلة، فضلاً عن إخفاء صورة الحساب لتقليل العناصر الظاهرة.

ورغم هذه الخيارات، لا يمكن تغيير حجم القائمة بحرية عن طريق سحب زواياها كما كان متاحاً في "ويندوز 10"، إذ تقتصر الخيارات الجديدة على قوالب جاهزة.

وتختبر "مايكروسوفت" أيضاً تعديلاً يسمح بإظهار خياري "إعادة التشغيل" و"إيقاف التشغيل" العاديين إلى جانب خيار تثبيت التحديثات، ما يتيح إطفاء الجهاز من دون انتظار اكتمال التحديث. لكن هذا التغيير لم يرد رسمياً في ملاحظات KB5124008، وقد لا يكون متاحاً لجميع المستخدمين بعد.

وأشار التقرير إلى أن الميزات تُفعّل تدريجياً، لذلك قد لا تظهر فور تثبيت التحديث. كما رُصدت مشكلات شملت تعطل الاتصال بسطح المكتب البعيد ومشاركة مجلدات أجهزة "لينكس" الافتراضية، وقد عولجتا بتحديث طارئ، بينما لا تزال بعض مشكلات صوت USB واتصال أجهزة الشركات بالنطاقات قيد المعالجة.

ويرى الموقع أن تحديث "KB5124008" لا يقدم ابتكارات جديدة بقدر ما يعيد وظائف حذفتها "مايكروسوفت" عند إطلاق "ويندوز 11"، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو استعادة خيارات التخصيص التي طالب بها المستخدمون طوال خمسة أعوام.