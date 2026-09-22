إعادة هيكلة كبرى في "Xbox".. ماذا يحصل؟

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وبحسب موقع "GamesIndustry.biz"، تطال التخفيضات الجديدة موظفين في "Halo Studios" واستوديوهات أخرى مملوكة للشركة، إلى جانب وظائف إدارية ومركزية في "Xbox Game Studios".المحتوى في Xbox إن الإجراءات المنفذة منذ ، بما فيها فصل عدد من الاستوديوهات، أنجزت نحو ثلاثة أرباع خطة إعادة الهيكلة المعلنة سابقاً. وكانت الشركة قد سرّحت 1600 موظف في تموز ضمن خطة تستهدف إلغاء 3200 وظيفة خلال السنة المالية 2027.وبموجب الهيكلة الجديدة، ستتولى "Activision" تطوير الإصدار المقبل من "Halo" عبر فريق جديد ومستقل عن خطط تطوير " ". وسيبقى فريق صغير في "Halo Studios" لدعم الألعاب الحالية ومجتمع اللاعبين.كما ستتسع مسؤوليات "Activision" لتشمل استوديو "Rare"، مطور "Sea of Thieves"، إضافة إلى "World’s Edge"، المسؤول عن سلسلة "Age of Empires".وفي المقابل، تواجه "Ninja Theory"، المعروفة بسلسلة "Hellblade"، احتمال الإغلاق بعد فشل اتفاقين منفصلين لبيعها. وأكدت Xbox بدء التشاور مع الموظفين بشأن الإغلاق المقترح، مع مواصلة البحث عن خيارات أخرى، ما يعني أن القرار لم يُحسم نهائياً بعد.وتشمل التغييرات أيضاً ضم "Obsidian" إلى مظلة "Bethesda"، مع استمرار مشروعاتها الحالية ومشاركتها في تطوير لعبة جديدة من "Fallout". كذلك ستندمج "Playground Games" و"Turn 10 Studios" في استوديو واحد يركز على سلسلتي "Forza" و"Fable"، بينما تنتقل ألعاب مايكروسوفت الخفيفة، ومنها "Solitaire" و"Mahjong"، إلى شركة "King".وكان استوديوها "Compulsion Games" و"Double Fine" قد تحولا إلى كيانين مستقلين، فيما انتقل "Undead Labs" إلى إدارة جديدة، على أن تصدر لعبته "State of Decay 3" عبر خدمة "Game Pass" منذ اليوم الأول. أما المشاورات بشأن مستقبل "Arkane" ولعبة "Blade"، فلا تزال مستمرة ومن المتوقع أن تتواصل حتى نهاية العام.