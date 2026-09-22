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تكنولوجيا وعلوم

إعادة هيكلة كبرى في "Xbox".. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
22-09-2026 | 10:06
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إعادة هيكلة كبرى في Xbox.. ماذا يحصل؟
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أعلنت "مايكروسوفت" تغييرات واسعة داخل قطاع Xbox، تشمل إلغاء 268 وظيفة ونقل مسؤولية تطوير سلسلة "Halo" إلى "Activision"، بالتزامن مع بدء مشاورات بشأن إغلاق محتمل لاستوديو "Ninja Theory".
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وبحسب موقع "GamesIndustry.biz"، تطال التخفيضات الجديدة موظفين في "Halo Studios" واستوديوهات أخرى مملوكة للشركة، إلى جانب وظائف إدارية ومركزية في "Xbox Game Studios".


وقال مدير المحتوى في Xbox مات بوتي إن الإجراءات المنفذة منذ تموز، بما فيها فصل عدد من الاستوديوهات، أنجزت نحو ثلاثة أرباع خطة إعادة الهيكلة المعلنة سابقاً. وكانت الشركة قد سرّحت 1600 موظف في تموز ضمن خطة تستهدف إلغاء 3200 وظيفة خلال السنة المالية 2027.


وبموجب الهيكلة الجديدة، ستتولى "Activision" تطوير الإصدار الرئيسي المقبل من "Halo" عبر فريق جديد ومستقل عن خطط تطوير "call of duty". وسيبقى فريق صغير في "Halo Studios" لدعم الألعاب الحالية ومجتمع اللاعبين.


كما ستتسع مسؤوليات "Activision" لتشمل استوديو "Rare"، مطور "Sea of Thieves"، إضافة إلى "World’s Edge"، المسؤول عن سلسلة "Age of Empires".


وفي المقابل، تواجه "Ninja Theory"، المعروفة بسلسلة "Hellblade"، احتمال الإغلاق بعد فشل اتفاقين منفصلين لبيعها. وأكدت Xbox بدء التشاور مع الموظفين بشأن الإغلاق المقترح، مع مواصلة البحث عن خيارات أخرى، ما يعني أن القرار لم يُحسم نهائياً بعد.


وتشمل التغييرات أيضاً ضم "Obsidian" إلى مظلة "Bethesda"، مع استمرار مشروعاتها الحالية ومشاركتها في تطوير لعبة جديدة من "Fallout". كذلك ستندمج "Playground Games" و"Turn 10 Studios" في استوديو واحد يركز على سلسلتي "Forza" و"Fable"، بينما تنتقل ألعاب مايكروسوفت الخفيفة، ومنها "Solitaire" و"Mahjong"، إلى شركة "King".


وكان استوديوها "Compulsion Games" و"Double Fine" قد تحولا إلى كيانين مستقلين، فيما انتقل "Undead Labs" إلى إدارة جديدة، على أن تصدر لعبته "State of Decay 3" عبر خدمة "Game Pass" منذ اليوم الأول. أما المشاورات بشأن مستقبل "Arkane" ولعبة "Blade"، فلا تزال مستمرة ومن المتوقع أن تتواصل حتى نهاية العام.
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