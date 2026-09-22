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رغم الانتقادات... نظارات "ميتا" الذكية تحقق قفزة هائلة

Lebanon 24
22-09-2026 | 14:41
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سجلت نظارات "Ray-Ban Meta" الذكية ارتفاعاً كبيراً في الطلب، رغم الانتقادات التي واجهتها، في مؤشر إلى النمو المتسارع لسوق النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير صادر عن "Counterpoint Research"، ارتفعت شحنات النظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 263% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تستحوذ نظارات «ميتا» على نحو 94% من السوق عبر طرازات «Ray-Ban» وغيرها من النظارات التابعة للشركة.
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وأشار التقرير إلى أن النظارات الذكية غير المزودة بشاشة تمثل 96% من إجمالي الشحنات، بينما لا تتجاوز حصة الطرازات المزودة بشاشات مدمجة 4%، رغم تسجيل هذا القطاع نمواً بنحو 450% على أساس سنوي.

وتتصدر أميركا الشمالية سوق النظارات الذكية غير المزودة بشاشات بحصة تبلغ 50% عالمياً، في وقت تبرز فيه الصين بصورة أكبر في سوق النظارات المزودة بشاشات.
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