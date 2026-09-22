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تكنولوجيا وعلوم

شركة OpenAI تضيف أداة تتبع جديدة إلى ChatGPT.. هذا ما تقوم به

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:32
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شركة OpenAI تضيف أداة تتبع جديدة إلى ChatGPT.. هذا ما تقوم به
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قامت شركة OpenAI بإضافة ملف تعريف ارتباط (Cookie) جديدا إلى ChatGPT، يمنحه القدرة على تتبع نشاط المستخدمين على مواقع أخرى غير تابعة له.

وراقب باحث الأمن السيبراني الشهير بالاسم المستعار بوكودي (Buchodi) هذه الآلية لعدة أشهر، ووجد أن أي شيء يبحث عنه الشخص أو يشاهده أو يشتريه على موقع تجاري يمكن ربطه بحسابه في ChatGPT.

وملفات تعريف الارتباط (Cookie) هي بيانات صغيرة تخزن في المتصفح عند زيارة أي موقع، وتستخدم لتذكر أشياء مثل تسجيل الدخول أو تفضيلات الشراء. ويعتمد عليها المعلنون كثيرا لعرض إعلانات تناسب اهتمامات المستخدم.
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ويقول بوكودي إن هذه الطريقة معروفة ومستخدمة لدى شركات مثل "غوغل" و"ميتا"، لكن الجديد أنها تطبق للمرة الأولى على تطبيق ذكاء اصطناعي.

وأوضح بوخودي في تحليل نشره على مدونته أن هذه الطريقة معروفة ومألوفة في عالم الإعلانات الرقمية، لكن الجديد فيها أنها تستخدم للمرة الأولى داخل تطبيق محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن المستخدمين يبوحون لهذه التطبيقات بمعلومات لا يشاركونها عادة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تتخذ هذه التطبيقات قرارات وتتصرف نيابة عنهم أكثر فأكثر.

وكانت OpenAI قد بدأت اختبار الإعلانات في ChatGPT للمستخدمين في الولايات المتحدة مطلع العام، ثم وسعت التجربة إلى بريطانيا والمكسيك والبرازيل واليابان وكوريا الجنوبية.

ورغم أن وظيفة هذا الملف تتبعية، فإن OpenAI تدرجه في سياسة ملفات تعريف الارتباط تحت قسم "التحليلات" وليس "التسويق"، وتقول إن هذه الملفات تساعدها على فهم أداء خدماتها وعدد المستخدمين وطريقة تفاعلهم معها.

وعندما تواصل بوكودي مع الشركة، رد دعم OpenAI بأن النتائج ستراجع داخليا.

وقد رصدت هذه الآلية على متصفح "كروم" (Chrome) في نظام أندرويد، ويبدو أنها موجودة فقط في النسخ المجانية من ChatGPT.(روسيا اليوم)

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