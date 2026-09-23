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تكنولوجيا وعلوم

هاتف OnePlus الجديد.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
23-09-2026 | 04:00
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هاتف OnePlus الجديد.. هذه مواصفاته
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روجت شركة oneplus لهاتفها الجديد الذي تتوقع له أن يكون منافسا قويا في أسواق هواتف أندرويد متوسطة الفئة.

وتميز هاتف OnePlus N6 Lite بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166.5/78.2/9) ملم، وزنه 215 غ.
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وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (720/1570) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 256 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 900 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OxygenOS 16، ومعالج Unisoc T7250، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وأتت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)
 
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