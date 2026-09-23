رقم لافت خلال 12 يوماً.. كيف سبق "ميوز" تشات جي بي تي؟

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احتاج تطبيق "ميوز" من إلى 12 يوما فقط ليتجاوز عدد تنزيلات تطبيق شات جي خلال الفترة المماثلة من إطلاقه على الهواتف، في بداية قوية أعادت ترتيب المنافسة في سوق الاستهلاكي.لكن الرقم لا يعني أن "ميوز" أصبح أكثر ذكاء أو دقة من تشات جي بي تي. ما يكشفه هو تحول اهتمام المستخدمين من روبوتات تجيب عن الأسئلة إلى وكلاء رقميين يستطيعون تنفيذ مهام فعلية نيابة عنهم.أطلقت ميتا تطبيقها الجديد في 8 أيلول 2026 داخل وكندا، على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد". وخلال أول 12 يوما، سجل التطبيق 2.8 مليون تنزيل إجمالا، وفق تقديرات شركة "أب توبيا" المتخصصة في بيانات التطبيقات.ولإجراء مقارنة أقرب مع إطلاق تشات جي بي تي، حصرت الشركة القياس في تنزيلات أجهزة "آيفون" داخل الولايات المتحدة وكندا.وضمن هذه العينة، حقق "ميوز" 1.8 مليون تنزيل، مقابل 1.3 مليون لتشات جي بي تي خلال أول 12 يوما من إطلاق تطبيقه على الهواتف.