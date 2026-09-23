تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رقم لافت خلال 12 يوماً.. كيف سبق "ميوز" تشات جي بي تي؟

Lebanon 24
23-09-2026 | 07:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رقم لافت خلال 12 يوماً.. كيف سبق ميوز تشات جي بي تي؟
رقم لافت خلال 12 يوماً.. كيف سبق ميوز تشات جي بي تي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
احتاج تطبيق "ميوز" من شركة ميتا إلى 12 يوما فقط ليتجاوز عدد تنزيلات تطبيق شات جي بي تي خلال الفترة المماثلة من إطلاقه على الهواتف، في بداية قوية أعادت ترتيب المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي.
Advertisement

لكن الرقم لا يعني أن "ميوز" أصبح أكثر ذكاء أو دقة من تشات جي بي تي. ما يكشفه هو تحول اهتمام المستخدمين من روبوتات تجيب عن الأسئلة إلى وكلاء رقميين يستطيعون تنفيذ مهام فعلية نيابة عنهم.

أطلقت ميتا تطبيقها الجديد في 8 أيلول 2026 داخل الولايات المتحدة وكندا، على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد". وخلال أول 12 يوما، سجل التطبيق 2.8 مليون تنزيل إجمالا، وفق تقديرات شركة "أب توبيا" المتخصصة في بيانات التطبيقات.

ولإجراء مقارنة أقرب مع إطلاق تشات جي بي تي، حصرت الشركة القياس في تنزيلات أجهزة "آيفون" داخل الولايات المتحدة وكندا.

وضمن هذه العينة، حقق "ميوز" 1.8 مليون تنزيل، مقابل 1.3 مليون لتشات جي بي تي خلال أول 12 يوما من إطلاق تطبيقه على الهواتف.
 
لا يقدم "ميوز" نفسه بوصفه روبوت دردشة تقليديا. فالتطبيق مصمم لإرسال الرسائل الإلكترونية وحجز الرحلات واستكمال النماذج وتنفيذ معاملات متعددة الخطوات، مثل شراء المنتجات أو بيع سيارة نيابة عن المستخدم.

وهنا تكمن زاوية المنافسة الحقيقية. فبينما قامت الموجة الأولى من الذكاء الاصطناعي على إنشاء النصوص والصور والإجابة عن الأسئلة، تراهن ميتا على انتقال المستخدم إلى مرحلة جديدة: إخبار المساعد بما يريده، ثم تركه يتعامل مع المواقع والخدمات حتى ينجز المهمة.

وتوفر الشركة نسخة أساسية مجانية من التطبيق، إلى جانب اشتراكين بسعري 20 و100 دولار شهريا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معدلات استخدام أعلى.

ويرى محللون في "جيه بي مورغان" أن الانطلاقة القوية تعود إلى سهولة تجربة التطبيق، والنسخة المجانية، والانتشار الواسع لمنصات ميتا وقدرتها الكبيرة على توزيع منتجاتها.

كما اعتبر محللون أن ميزة تنفيذ المهام المتعددة بتدخل محدود من المستخدم ساعدت التطبيق على جذب الانتباه. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
سابقة في أوروبا.. "تشات جي بي تي" تحت قواعد محركات البحث الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 14:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باستخدام "كلود".. باحثون يخترقون "شات جي بي تي"
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 14:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي.بي.إس": خطّة ضرب إيران طُرحت اليوم خلال الاجتماع في كامب ديفيد
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 14:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة تثير مخاوف أمنية.. شات جي بي تي يتذكر ما تفعله على الكمبيوتر
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 14:59:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

شركة ميتا

سكاي نيوز

سكاي نيو

مورغان

بي تي

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-23
Lebanon24
23:32 | 2026-09-22
Lebanon24
16:37 | 2026-09-22
Lebanon24
14:41 | 2026-09-22
Lebanon24
13:22 | 2026-09-22
Lebanon24
12:41 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24