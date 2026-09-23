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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق "Watch D3" في الأسواق الأوروبية

Lebanon 24
23-09-2026 | 10:31
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أصبحت ساعة "Huawei Watch D3" متاحة الآن في الأسواق الأوروبية، مع مجموعة من الهدايا والعروض المجانية عند شرائها.

وبينما تعتمد معظم الساعات الذكية التي تدّعي إمكانية قياس ضغط الدم على مستشعرات بصرية، تُعد Huawei Watch D3 من الساعات القليلة التي تستخدم تقنية مختلفة، إذ تحتوي على كُمّ هوائي قابل للنفخ مدمج في سوار الساعة، كما أنها حاصلة على اعتماد CE MDR لمراقبة ضغط الدم. 
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وقال موقع "جي.إس.مارينا" إن "Watch D3 صُممت لمراقبة ضغط الدم على مدار الساعة، مع وضع جديد لإجراء القياسات قبل ممارسة التمارين وبعدها".

وتوفر الساعة ميزة "Health Community" التي تتيح متابعة البيانات الصحية لأفراد العائلة، مع إرسال تنبيهات في حال اكتشاف الساعة أي مؤشرات غير طبيعية.

وأطلقت الساعة في عدد من الأسواق الأوروبية، بالتزامن مع عروض ترويجية وهدايا مجانية تختلف بحسب الدولة ومتجر البيع. (إرم نيوز) 
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