حذفت رسالة على "واتساب"؟ قد لا تختفي تماماً

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لا يعني حذف رسالة من " " بالضرورة اختفاء جميع آثارها، إذ يمكن أن تبقى أجزاء من محتواها في أماكن أخرى مرتبطة بالهاتف أو بالطرف الذي استقبلها.وعند استخدام خيار "الحذف لدى الجميع"، يستبدل التطبيق محتوى الرسالة بإشعار يفيد بحذفها، إلا أن ذلك لا يضمن إزالة أي نسخ أو آثار سبق أن حُفظت خارج المحادثة.ومن أبرز الأماكن التي قد تحتفظ بأثر الرسالة "سجل الإشعارات" في بعض الهواتف، إذ قد يظهر جزء من محتواها في إشعار قبل حذفها، ويمكن لبعض الأنظمة الاحتفاظ بهذه الإشعارات وفق إعدادات الجهاز ونظام التشغيل.وقد تحتوي النسخ الاحتياطية أيضاً على بيانات كانت موجودة وقت إنشائها، لكن استعادة نسخة احتياطية لا تضمن استرجاع جميع الرسائل المحذوفة، إذ يختلف الأمر بحسب إعدادات النسخ وطريقة تشفيره.ويبقى الطرف الآخر عاملاً أساسياً، فقد يكون قرأ الرسالة أو التقط صورة للشاشة أو نسخ محتواها أو حفظ ملف مرفق قبل حذفها، وهي نسخ لا يستطيع المرسل إزالتها عبر خيار الحذف في «واتساب».وبالتالي، يختلف حذف الرسالة داخل التطبيق عن محو أثرها الرقمي بالكامل، ما يجعل عدم إرسال المعلومات الحساسة أساساً أكثر أماناً من الاعتماد على زر الحذف لاحقاً.