تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سرقة آيفون قد تصبح أصعب...إليكم هذه الميزة الجديدة

Lebanon 24
24-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سرقة آيفون قد تصبح أصعب...إليكم هذه الميزة الجديدة
سرقة آيفون قد تصبح أصعب...إليكم هذه الميزة الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تعمل شركة آبل على تطوير ميزة أمنية جديدة لهواتف آيفون، من شأنها أن تجعل سرقة الجهاز أكثر صعوبة، بعدما كشفت تفاصيل في النسخ التجريبية من نظام iOS 27.2 عن نظام جديد يمكنه محاولة اكتشاف لحظة انتزاع الهاتف من يد صاحبه، ثم قفله تلقائياً.

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار آبل، تحمل الميزة داخل النظام اسم "AutoLock"، وتعتمد على مجموعة من المؤشرات التي قد تساعد في تحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرض للخطف، بدلاً من الاعتماد على إشارة واحدة فقط.

وتتضمن هذه المؤشرات رصد حركة أو تسارع مفاجئ للهاتف قد يتوافق مع عملية انتزاعه من يد المستخدم، إلى جانب مراقبة الاتصال بين آيفون وساعة Apple Watch.

كما قد يستفيد النظام من مؤشرات أخرى، مثل استمرار انقطاع الاتصال بالساعة أو فقدان الهاتف الاتصال بالشبكة لفترة زمنية معينة، قبل اتخاذ قرار بقفل الجهاز.

وتقوم فكرة الميزة على محاولة تحديد ما إذا كان الهاتف قد انتقل بشكل غير طبيعي من صاحبه إلى شخص آخر، بحيث يتم قفله تلقائياً وتقليص الفترة التي يمكن خلالها للسارق استخدام الجهاز وهو مفتوح.

ولا تعتمد الحماية على الحركة وحدها، إذ تشير التفاصيل المكتشفة في النظام إلى وجود عوامل إضافية يمكن أن تدخل في عملية اتخاذ القرار، بهدف الحد من حالات القفل الخاطئ.

وقد تؤثر بعض وسائل التحقق من هوية المستخدم، مثل نجاح نظام التعرف على صاحب الهاتف، في قرار النظام بشأن تفعيل القفل التلقائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه آبل لتعزيز حماية أجهزة آيفون في حال تعرضها للسرقة، خصوصاً أن الدقائق الأولى بعد انتزاع الهاتف قد تكون حاسمة بالنسبة للسارق في محاولة الوصول إلى البيانات أو تغيير إعدادات الحسابات.

ومع ذلك، لم تصبح ميزة "AutoLock" متاحة للمستخدمين حتى الآن. ووفقاً لـ"9to5Mac"، لا تزال الميزة قيد التطوير، فيما تظهر بعض مكوناتها في النسخ التجريبية للنظام، من دون تفعيل آلية القفل التلقائي بشكل نهائي.

وبالتالي، قد تتغير طريقة عمل الميزة أو موعد طرحها قبل وصولها إلى الإصدار النهائي من iOS.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميزات خفية في "آيفون" و"أندرويد" قد تنقذ حياتك في لحظات الخطر
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة.. أبل تكسر العزلة بين آيفون وويندوز
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة 4 لوحات نادرة من متحف إيطالي..إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"آبل" تكشف عن ميزة في كاميرا "آيفون 18 برو
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 11:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أجهزة آيفون

شخص آخر

أخبار

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-24
Lebanon24
23:00 | 2026-09-23
Lebanon24
15:37 | 2026-09-23
Lebanon24
14:26 | 2026-09-23
Lebanon24
13:34 | 2026-09-23
Lebanon24
10:31 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24