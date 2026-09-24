سرقة آيفون قد تصبح أصعب...إليكم هذه الميزة الجديدة

تعمل شركة آبل على تطوير ميزة أمنية جديدة لهواتف آيفون، من شأنها أن تجعل سرقة الجهاز أكثر صعوبة، بعدما كشفت تفاصيل في النسخ التجريبية من نظام iOS 27.2 عن نظام جديد يمكنه محاولة اكتشاف لحظة انتزاع الهاتف من يد صاحبه، ثم قفله تلقائياً.

وبحسب تقرير نشره موقع "9to5Mac" المتخصص في آبل، تحمل الميزة داخل النظام اسم "AutoLock"، وتعتمد على مجموعة من المؤشرات التي قد تساعد في تحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرض للخطف، بدلاً من الاعتماد على إشارة واحدة فقط.

وتتضمن هذه المؤشرات رصد حركة أو تسارع مفاجئ للهاتف قد يتوافق مع عملية انتزاعه من يد المستخدم، إلى جانب مراقبة الاتصال بين آيفون وساعة Apple Watch.

كما قد يستفيد النظام من مؤشرات أخرى، مثل استمرار انقطاع الاتصال بالساعة أو فقدان الهاتف الاتصال بالشبكة لفترة زمنية معينة، قبل اتخاذ قرار بقفل الجهاز.

وتقوم فكرة الميزة على محاولة تحديد ما إذا كان الهاتف قد انتقل بشكل غير طبيعي من صاحبه إلى ، بحيث يتم قفله تلقائياً وتقليص الفترة التي يمكن خلالها للسارق استخدام الجهاز وهو مفتوح.

ولا تعتمد الحماية على الحركة وحدها، إذ تشير التفاصيل المكتشفة في النظام إلى وجود عوامل إضافية يمكن أن تدخل في عملية اتخاذ القرار، بهدف الحد من حالات القفل الخاطئ.

وقد تؤثر بعض وسائل التحقق من هوية المستخدم، مثل نجاح نظام التعرف على صاحب الهاتف، في قرار النظام بشأن تفعيل القفل التلقائي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه آبل لتعزيز حماية في حال تعرضها للسرقة، خصوصاً أن الدقائق الأولى بعد انتزاع الهاتف قد تكون حاسمة بالنسبة للسارق في محاولة الوصول إلى البيانات أو تغيير إعدادات الحسابات.

ومع ذلك، لم تصبح ميزة "AutoLock" متاحة للمستخدمين حتى الآن. ووفقاً لـ"9to5Mac"، لا تزال الميزة قيد التطوير، فيما تظهر بعض مكوناتها في النسخ التجريبية للنظام، من دون تفعيل آلية القفل التلقائي بشكل نهائي.

وبالتالي، قد تتغير طريقة عمل الميزة أو موعد طرحها قبل وصولها إلى الإصدار النهائي من iOS.