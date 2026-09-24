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متفرقات

لا صور ولا فيديوهات.. لماذا امتلأت ذاكرة هاتفك؟

Lebanon 24
24-09-2026 | 13:27
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لا صور ولا فيديوهات.. لماذا امتلأت ذاكرة هاتفك؟
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يواجه كثير من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة امتلاء مساحة التخزين، رغم عدم احتفاظهم بكميات كبيرة من الصور أو مقاطع الفيديو والملفات، ما يثير تساؤلات حول البيانات التي تستهلك ذاكرة الجهاز من دون أن تكون ظاهرة بوضوح.

وبحسب تقرير لموقع "إرم نيوز"، فإن أحد أبرز الأسباب يكمن في البيانات المؤقتة التي تجمعها التطبيقات مع مرور الوقت، إذ تحتفظ منصات التواصل وتطبيقات الفيديو والموسيقى والمتصفحات بصور ومقاطع وملفات بهدف تسريع تحميل المحتوى عند استخدامه لاحقاً.
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ولا يؤدي حذف الصور ومقاطع الفيديو دائماً إلى تحرير المساحة فوراً، إذ قد تبقى الملفات داخل مجلد "المحذوفة مؤخراً" لفترة قبل إزالتها نهائياً من الجهاز. كما يمكن لتطبيقات المراسلة أن تستهلك مساحة كبيرة نتيجة تراكم الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية والمستندات داخل المحادثات على مدى أشهر أو سنوات.

ويضاف إلى ذلك ما يظهر في بعض الهواتف تحت مسمى "بيانات النظام"، والتي تضم ملفات يحتاج إليها نظام التشغيل والتطبيقات، فضلاً عن سجلات وبيانات مؤقتة ونسخ محلية من بعض المحتوى، وقد يتغير حجمها باستمرار مع استخدام الجهاز.

وينصح التقرير، بدلاً من حذف الملفات بصورة عشوائية، بالدخول إلى إعدادات التخزين وتحديد التطبيقات والفئات الأكثر استهلاكاً للمساحة، ثم مراجعة البيانات المؤقتة ومجلد المحذوفات والتنزيلات وتطبيقات المراسلة، إذ قد تكون المشكلة الحقيقية في البيانات المتراكمة داخل التطبيقات وليس في الملفات التي يحتفظ بها المستخدم بصورة مباشرة.
 
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