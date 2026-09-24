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متفرقات

تضع هاتفك جانباً وتنام.. لكن ماذا يفعل طوال الليل؟

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:00
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تضع هاتفك جانباً وتنام.. لكن ماذا يفعل طوال الليل؟
تضع هاتفك جانباً وتنام.. لكن ماذا يفعل طوال الليل؟ photos 0
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قد يبدو الهاتف ساكناً بمجرد إطفاء شاشته ووضعه جانباً قبل النوم، إلا أن عدداً من العمليات يستمر في العمل خلال الليل، خصوصاً مع اعتماد الهواتف الذكية على التطبيقات المتصلة بالإنترنت والخدمات السحابية.

قد يبحث الهاتف أثناء عدم استخدامه عن تحديثات للنظام والتطبيقات، ويزامن الصور والملفات مع الخدمات السحابية، ويستقبل رسائل البريد والتنبيهات، إضافة إلى تنفيذ عمليات صيانة تلقائية. وتختلف طبيعة هذه المهام بحسب نظام التشغيل وإعدادات الجهاز والتطبيقات المثبتة عليه.
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وفي حال تفعيل النسخ الاحتياطي، يمكن للهاتف أن يبدأ خلال الليل برفع الصور والملفات إلى الخدمات السحابية، فيما تواصل بعض التطبيقات تحديث بياناتها وإرسال واستقبال المعلومات اللازمة لعرض الإشعارات.

ولا يعني استمرار هذه العمليات أن الهاتف يراقب صاحبه طوال الليل، إذ يرتبط وصول التطبيقات إلى البيانات، ومن بينها الموقع، بالصلاحيات التي يمنحها المستخدم لها وإعدادات نظام التشغيل.

لذلك، يُنصح بمراجعة أذونات التطبيقات واستهلاك البطارية والبيانات، إلى جانب إعدادات الموقع والمزامنة والنسخ الاحتياطي، لمعرفة العمليات التي يسمح الهاتف بتنفيذها في الخلفية والتحكم بها.
 
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