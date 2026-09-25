تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن هاتف Honor X9e Pro.. وهذه مواصفاته

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الكشف عن هاتف Honor X9e Pro.. وهذه مواصفاته
الكشف عن هاتف Honor X9e Pro.. وهذه مواصفاته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد Honor X9e Pro، الذي يركز بشكل أساسي على توفير بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 11 ألف ميلي أمبير/ساعة، إلى جانب شاشة ذات سطوع مرتفع. 
Advertisement

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتصل ذروة السطوع إلى 10 آلاف شمعة، ما يجعله مهيأ للاستخدام في ظروف الإضاءة القوية.

ويعتمد على بطارية بسعة 11000 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، وهي الميزة الأبرز التي ركز عليها الإعلان عن الجهاز. وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

وتشير هونر إلى أن الهاتف يتمتع كذلك بمستوى مرتفع من المتانة ومقاومة الماء والغبار، في إطار توجه الشركة إلى تعزيز قدرة الهاتف على تحمل ظروف الاستخدام المختلفة.

ويستهدف Honor X9e Pro المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يوفر عمر بطارية طويلا جدا مع شاشة كبيرة وساطعة، ضمن فئة الهواتف التي تجمع بين المواصفات العملية والقدرة العالية على التحمل.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
كأنه روبوت محمول صغير.. هاتف جديد من Honor هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف OnePlus الجديد.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف Agni 4 قريبا في الأسواق.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. OnePlus تعلن عن هاتفها المتين الجديد
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

بيرة

دمين

ساسي

هرتز

هونر

ويست

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-09-25
Lebanon24
23:00 | 2026-09-24
Lebanon24
15:59 | 2026-09-24
Lebanon24
13:27 | 2026-09-24
Lebanon24
10:32 | 2026-09-24
Lebanon24
07:48 | 2026-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24