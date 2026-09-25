الكشف عن هاتف Honor X9e Pro.. وهذه مواصفاته

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أطلقت شركة هاتفها الجديد Honor X9e Pro، الذي يركز بشكل أساسي على توفير بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 11 ألف ميلي أمبير/ساعة، إلى جانب شاشة ذات سطوع مرتفع.ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 ، وتصل ذروة السطوع إلى 10 آلاف شمعة، ما يجعله مهيأ للاستخدام في ظروف الإضاءة القوية.ويعتمد على بطارية بسعة 11000 ميلي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، وهي الميزة الأبرز التي ركز عليها الإعلان عن الجهاز. وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.وتشير هونر إلى أن الهاتف يتمتع كذلك بمستوى مرتفع من المتانة ومقاومة الماء والغبار، في إطار توجه الشركة إلى تعزيز قدرة الهاتف على تحمل ظروف الاستخدام المختلفة.ويستهدف Honor X9e Pro المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يوفر عمر بطارية طويلا جدا مع شاشة كبيرة وساطعة، ضمن فئة الهواتف التي تجمع بين المواصفات العملية والقدرة العالية على التحمل.(إرم نيوز)